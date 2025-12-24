AKTUELNO

OVO SU VELIKE I VAŽNE STVARI ZA NAS! Predsednik Vučić posle otvaranja nove deonice Moravskog koridora: Ponosan sam na nas - ovako se Srbija gradi! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić otvorio je danas deonicu na auto-putu E-761 (Moravski koridor) petlja "Vrnjačka Banja" – petlja "Vrba".


"Neverovatno je kako ovo izgleda. Ogromna je promena i srećan sam zbog toga. Ovaj autoput je čudesan i povezuje Niš i jugoistok Srbije na najbrži način. Strašno je važan za ovaj deo naše zemlje i podićiće kvalitet života ljudi.


Ovo su velike i važne stvari za nas. Ponosan sam na nas. Ovako se Srbija gradi. Ljudi sada vide da sve ono što su nekada bili snovi postaje realnost", naveo je predsednik Vučić.


