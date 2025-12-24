'IMAMO ODREĐENE STVARI U NAŠEM SEFU, PITANJE JE KAD ĆEMO TO OBELODANITI' Vučić o KiM i 'genocidu': Borićemo se za svoje a reč je o jednoj VELIKOJ EVROPSKOJ SILI

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas je otvorio Ambasadorsku konferenciju koju organizuje Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije.

On je na samom početku postavio pitanje šta nam je činiti i šta treba promeniti, pa naglasio da treba kreirati politiku i uticaj na zemlje u kojima se nalaze.

Rekao je i da je za mesto ambasadora nekad bila velika borba za mesta u bogatim evropskim državama, ali ne i Africi, Aziji...

- Moramo da pojačamo prisustvo u Africi, Aziji, Latinskoj Americi, evo i zašto! Zato što su to milionske zemlje s velikom stopom rasta u kojima će biti mnogo posla u budučnosti...

"Nije vaš posao da se dopadate bilo kome"

- Nije vaš posao da se dopadate bilo kome, poručio je Vučić jasno i bez pardona rekavši da je posao samo da se zastupaju interesi Srbije.

- Imamo određene stvari u našem sefu, pitanje je kad ćemo to obelodaniti, borićemo se za svoje i braniti svoje a sad smo priterani uza zid, a govorimo o jednoj velikoj evropskoj sili, rekao je Vučić govoreći o novom talasu priznavanja KiM ali i borbi protiv rezolucije o "genocidnoj" Srbiji.

- Imamo određene stvari u našem sefu, pitanje je kad ćemo to obelodaniti, borićemo se za svoje i braniti svoje a sad smo priterani uza zid, a govorimo o jednoj velikoj evropskoj sili, rekao je Vučić govoreći o novom talasu priznavanja KiM ali i borbi protiv rezolucije o "genocidnoj" Srbiji.

Vučić je rekao da je reč o jednoj demokratskoj državi koja se nije ponašala u skladu s tim principima, te pomenuo da ima i pretenzije prema našoj teritoriji.

On je jasno rekao i da je posredstvom Saudijske Arabije krenuo novi talas priznavanja Kosova što je učinjeno u Siriji i Sudanu.

Potom je rekao da mi moramo da krenemo u talas otpriznavanja što je prioritet svakog našeg diplomate u narednom periodu.

Vučić je bez dlake na jeziku rekao da nam niko nije pritekao u pomoć ni sa istoka ni sa zapada kad nam je najteže, kad smo saterani u ćošak, kao i da se za Srbiju nije desilo ono što smo očekivali dolaskom Trampa na vlast.

O regionu i naoružavanju Hrvatske

- Zašto postoji tolika konstantna kampanja naoružavanja Hrvatske i tolika kampanja usmerena protiv Srbije.

Vučić taksativno diplomatama o našim ciljevima

1. Očuvanje mira i stabilnosti, prvi cilj, red je da imamo vek mira, rekao je Vučić.

2. Očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, uvek i na svakom mestu.

3. Ubrazavanje ekonomskih aktvivnosti, zato ćemo u azijskim i latino zemljama morati da pojačamo priustvo naših diplomata posebno onih koji su spremni da se bore za dovođenje investitora. Ekonomija je za nas od suštinskog značaja, posebno AI (VI), nuklearna energija...

4. Učinite sve što možete da ostanemo na evropskom putu, sramota me je bilo kako su izgledali razgovori o REM, koliko smo se ponižavali i kakve smo ucene mi prihvatili sve do jednog trenutka, nikakvim principima se nisu rukovodili osim da oni moraju da imaju većinu, pa ne može da bude ni 4:4, pa smop nudili pa da se ide u rotaciju, jedne godine mi 5:4, a sledeće oni. Ana (Brnabić) će vam ispričati duže o tome.

- Uspeli su u jednom trenutku i Anu koja se hrabro borila da se u jednom trenutku slomila, žena plače, ne razumete kakva su to poniženja bila, sramota me na kakvu smo blesavu argumentaciju pristali, stid me je, sramota, i ti sam morao da prekinem...

- Granica poniženja mora da bude poslednja granica, to sam želeo da vam kažem, jasno je diplomatama rekao Vučić i rekao da smo u Nemačkoj kupili izuzetan objekat za 33 miliona evra, u centru Berlina na najboljem mestu, niko neće imati ambasadu na takvoj lokaciji kao mi sem ove 3-4 zemlje...

