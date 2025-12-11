Vučić: Verujem da ćemo rešiti pitanje NIS-a do 15. januara

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je uveren da će do 15. januara rešiti situacija u vezi sa NIS-om.

Predsednik Vučić je, na pitanje da li se nazire rešenje situacije, imajući u vidu da je 62. dan otkako kap nafte nije došla do rafinerije, a da građani to ne osećaju, kazao da građani do sada to nisu osetili, ali da će u nekom trenutku osetiti ako dodje do sekundarnih sankcija, ali da ne misli na nestašice, jer ima dovoljno goriva.

- To znači da onog sekunda kada se prekine platni promet bilo koje banke NIS-om, na ovaj ili na onaj način, nećete u 51 mestu imati pumpe. Nećete ih imati ni u Kljajićevu, ni u Staparu, ni u Stanišiću, niti ćete ih imati u Tomaševcu, niti u bar na dva mesta u Pirotu i tako dalje. I onda će tim ljudima biti potrebno da putuju po 30-40 km da sipaju gorivo. Što onda nije jednostavno, čak 51 takvo mesto imamo u Srbiji - izjavio je Vučić na TV Prva.

Vučić je dodao da će se to rešiti 15. januara.

- Mi ćemo to rešiti 15. januara, a izdržaćemo valjda tih mesec dana. Danas je koji 11. i ostalo nam još 34-35 dana. Nego je problem što je to pred Novu godinu, Božić, pred praznike i bezbroj problema, bezbroj muka, ali verujem da ćemo na kraju krajeva uspeti to da rešimo - rekao je Vučić.

