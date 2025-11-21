STEFAN KRKOBABIĆ: Verujem da će predsednik Vučić snažnom borbom uspešno rešiti situaciju sa NIS-om

Potpredsednik PUPS-a Solidarnost i pravda i šef poslaničke grupe te partije Stefan Krkobabić je, govoreći za TV Pink istakao da veruje da će predsednik Vučić snažnom borbom koju svakodnevno vodi uspeti da reši problem sa NIS-om.

Potpredsednik PUPS-a Stefan Krkobabić je danas u okviru ''Jutra sa dušom'' kod voditeljke Jovane Jeremić istakao da je smrt Branislava Ivkovića veliki gubitak za Srbiju.

- Žao mi je što se takva stvar desila. Gospodin Ivković je bio neko ko je učestvovao u svim aktivnostima ovih 30 godina i veroavtno je platio svojim zdravljem. Mnogi građani Srbije su tako, to je neko ko je živeo sa svojim narodom, patio zbog toga. To su stvari koje čine život tužnim, i ostaju stvari da pamtimo... Ti si Jovana neko ko je više od voditelja, sada je na tebi najteža stvar, da se opstane... Treba nastaviti sve ovo, kao što je u politici - rekao je Krkobabić.

Krkobabić ističe da je priča o zakonu i aktima u gradu Kruševcu izuzetno važna, slično kao inicijativa u PUPS-u, o socijalno garantovanoj penziji, i borbi za one koji nikada neće otići u penziju.

- Opozicione partije sada to preuzimaju na sebe, o tome se priča zahvaljujući emisiji Jovane Jeremić, i tako su i doznali... Oni će sada da tu inicijativu preuzmu na sebe, izgleda da to žele, da ja glasam protiv... Vidi se sve i sa leve i sa desne strane, ali ima ljudi koji ne žele da gledaju, koji ne vide porodilište, novi most... Nekako mi iz SNS, PUPS-a, i sličnih vladajućih partija, ne smemo da kažemo da se sve podrazumeva, da ne mora da se dokazuje, a to mora svaki dan - rekao je potom Krkobabić.

Kada se reši situacija sa NIS-om, a verujem da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić to uspešno da reši, e, a onda će posle toga da se priča da to nije ni bio problem i slično, dodao je Krkobabić.

- Oni su zloupotrebili tešku tragediju Dijane Hrke... Nikome ne treba da bude krivo što je ona prekinula štrajk... Šta bi bilo da je preminula, bila bi još jedna njihova žrtva... Da je iskoriste... Još jedan život, zbog čega? da bi neko poentirao na tome. U politici više nemamo ni grama empatije... - rekao je Krkobabić.

Danilo Vučić nema pravo da živi, jer je sin predsednika, pita se Krkobabić.

Autor: D.Bošković