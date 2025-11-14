Stefan Krkobabić: Sistematizacija MUP-a je bila odličan potez! Bezbednosni sektor radi kao uigrana mašina

Provetravanje i reset MUP-a bili su neophodni i korisni, rekao je, za Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV Pink, Stefan Krkobabić, potpredsednik PUPS-a Solidarnost i pravda i šef poslaničke grupe te partije.

Komentarišući vest koja se pojavila u medijima, a povodom toga što je MUP Srbije krenuo u "čišćenje" redova i kadrovsko ojačavanje i sistematizaciju, Krkobabić je rekao da je apsolutno neophodno provetravanje i veliki reset od svih dešavanja od 1. novembra prošle godine, i dodaje da je jasno ko stvarno radi u interesu države, a ko protiv nje.

- Mislim da smo posle 15. marta pokazali da bezbednosni sektor radi kao jedna dobro uigrana mašina. Moramo da budemo potpuno pošteni, svaki sistem čine ljudi, bilo je različitih situacija, ali sada su se stvari utegle i neophodno je da dođe do određenih smena - rekao je Krkobabić.

Kako kaže, na primer, komandant Radoslav Repac se pokazao kao veliki profesionalac i autoritet i dodaje da je zbog toga na pravi način nagrađen mestom komandantna Žandarmerije.

- Mislim da svako ko je odmah doživeo kritiku posle postavljenja na ova nova mesta, to što su odmah od određenih medija doživeli kritiku zbog toga, zapravo pokazuje da su dobar izbor i odlični kandidati, jer očito govore da rade svoj posao dobro i da već imaju neprijatelje, jer kažu da čovek koji ima samo prijatelje, nešto ne radi dobro u poslu - rekao je Krkobabić.

Autor: A.A.