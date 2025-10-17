AKTUELNO

Politika

Krkobabić: Srpska lista se vraća, ali Kurti ne odustaje – borba tek počinje!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Potpredsednik PUPS–Solidarnost i pravda i šef poslaničke grupe ove partije, Stefan Krkobabić, izjavio je u emisiji „Novo jutro“ kod Jovane Jeremić na TV Pink da je jučerašnje prisustvo Kosovskih bezbednosnih snaga (KBS) u Severnoj Mitrovici direktna provokacija i politički pritisak na srpski narod.

„Više motorizovanih vozila KBS-a prešlo je preko Istočnog mosta iz Južne u Severnu Mitrovicu, kretalo se ulicom Knjaza Miloša, zatim delom glavne – Kralja Petra, sve do benzinske pumpe kod policijske stanice na izlazu iz grada. Ruta je duga skoro dva kilometra, kroz samu srpsku zonu. Kosovska policija ih je potom ispratila drugom rutom iz grada“, rekao je Krkobabić.

Iako su KBS, Kosovska policija i KFOR tvrdili da je u pitanju „greška u ruti“ i da su „zalutali“, Krkobabić je to ocenio kao „smišljenu provokaciju“.

„To je vrlo direktan pritisak na Srbe nakon izbora. Moramo Aljbina Kurtija da gledamo kroz njegovu političku prizmu – cilj mu je stvaranje jedinstvene države albanskog naroda na Balkanu, tzv. Velike Albanije“, poručio je Krkobabić.

On je dodao da Kurti više ne krije da granica te zamišljene države treba da zahvati i delove Crne Gore i Severne Makedonije.

„Sve ono što oni smatraju svojim 'prirodnim prostorom' – to je ono što treba da gledamo. Mi moramo da se uzdamo u sebe i da ne očekujemo previše od međunarodne zajednice“, istakao je.

Krkobabić je ipak pohvalio razgovor predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, ocenivši ga kao „izuzetno dobar pravac“.

„E sad, ja bih dao jedno određeno vreme. Znam da mi nismo poznati po velikom strpljenju, ali hajde da vidimo kakav će odnos EU biti prema njima u budućnosti“, rekao je.

On je dodao da je važno što se Srpska lista vratila u institucije i da sada može da deluje, ali i upozorio da Kurti i dalje ima podršku dela međunarodne zajednice.

„Stvari se menjaju. Podrška Kurtiju iz inostranstva definitivno slabi“, zaključio je Krkobabić.

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandar Vučić

#Aljbin Kurti

#Bezbednost

#Crna Gora

#EU

#Jovana Jeremić

#KBS

#KFOR

#Kosovo

#Novo jutro

#PUPS

#Severna Mitrovica

#Srbija

#Srpska lista

#Stefan Krkobabić

#TV Pink

#Ursula fon der Lajen

#Velika Albanija

#geopolitička situacija

#kosovska policija

#međunarodna zajednica

#politička kriza

#pritisak na Srbe

#provokacija

#severna makedonija

POVEZANE VESTI

Politika

Krkobabić o haosu u SKC-u: Srbija mora da podvuče crtu, institucije da rade svoj posao

Politika

Krkobabić: Boravak i sastanci koje je predsednik Vučić imao u Kini, predstavljaju veliku čast za Srbiju (VIDEO)

Politika

Krkobabić: Očekuje se odgovor Trampa na ozbiljne optužbe Ilona Maska! Mask najavio formiranje nove, treće stranke!

Politika

Stefan Krkobabić: Kurti ima samo jedan cilj, a to je etničko čišćenje i proterivanje i ono malo Srba koji su ostali tamo! Izuzetno je bitno da izađe

Politika

Stefan Krkobabić: Predsednik Vučić iz svake teškoće izlazi još jači, tako će biti i ovaj put!

Politika

Krkobabić: Suština blokadera je stvaranje društvene krize i prebacivanje na politički teren sa ciljem promene vlasti