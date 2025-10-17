Krkobabić: Srpska lista se vraća, ali Kurti ne odustaje – borba tek počinje!

Potpredsednik PUPS–Solidarnost i pravda i šef poslaničke grupe ove partije, Stefan Krkobabić, izjavio je u emisiji „Novo jutro“ kod Jovane Jeremić na TV Pink da je jučerašnje prisustvo Kosovskih bezbednosnih snaga (KBS) u Severnoj Mitrovici direktna provokacija i politički pritisak na srpski narod.

„Više motorizovanih vozila KBS-a prešlo je preko Istočnog mosta iz Južne u Severnu Mitrovicu, kretalo se ulicom Knjaza Miloša, zatim delom glavne – Kralja Petra, sve do benzinske pumpe kod policijske stanice na izlazu iz grada. Ruta je duga skoro dva kilometra, kroz samu srpsku zonu. Kosovska policija ih je potom ispratila drugom rutom iz grada“, rekao je Krkobabić.

Iako su KBS, Kosovska policija i KFOR tvrdili da je u pitanju „greška u ruti“ i da su „zalutali“, Krkobabić je to ocenio kao „smišljenu provokaciju“.

„To je vrlo direktan pritisak na Srbe nakon izbora. Moramo Aljbina Kurtija da gledamo kroz njegovu političku prizmu – cilj mu je stvaranje jedinstvene države albanskog naroda na Balkanu, tzv. Velike Albanije“, poručio je Krkobabić.

On je dodao da Kurti više ne krije da granica te zamišljene države treba da zahvati i delove Crne Gore i Severne Makedonije.

„Sve ono što oni smatraju svojim 'prirodnim prostorom' – to je ono što treba da gledamo. Mi moramo da se uzdamo u sebe i da ne očekujemo previše od međunarodne zajednice“, istakao je.

Krkobabić je ipak pohvalio razgovor predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, ocenivši ga kao „izuzetno dobar pravac“.

„E sad, ja bih dao jedno određeno vreme. Znam da mi nismo poznati po velikom strpljenju, ali hajde da vidimo kakav će odnos EU biti prema njima u budućnosti“, rekao je.

On je dodao da je važno što se Srpska lista vratila u institucije i da sada može da deluje, ali i upozorio da Kurti i dalje ima podršku dela međunarodne zajednice.

„Stvari se menjaju. Podrška Kurtiju iz inostranstva definitivno slabi“, zaključio je Krkobabić.

Autor: Dalibor Stankov