Stefan Krkobabić o protestima i političkoj igri: Organizovana grupa koristi tragediju za destabilizaciju – vreme je da se ujedinimo!

Potpredsednik PUPS–Solidarnost i pravda i šef poslaničke grupe Stefan Krkobabić izneo je niz snažnih poruka povodom današnjih protesta u Novom Sadu i aktuelnih bezbednosnih izazova Novom jutru kod Jovane Jermeić na TV Pink.

„Ovo je težak dan za sve nas i moramo mu tako i pristupiti,“ rekao je Krkobabić, osvrćući se na godišnjicu tragedije na železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je stradalo 16 ljudi.

On je upozorio je da se očekuje veliki broj građana na skupu, ali da postoji procena da bi u nekom trenutku moglo doći do sukoba.

„Država neće dozvoliti da se ugrozi nečija imovina, nečije zdravlje. Ako dođe do nasilja, policija će reagovati bez tolerancije,“ naglasio je, dodajući da je važno pružiti podršku bezbednosnim snagama koje, kako kaže, „fenomenalno rade svoj posao, pogotovo od 15. marta pa nadalje.“

Govoreći o slučaju Miše Bačulova i o upadu policije na VMA kako bi identifikovala osobu zaduženu za obezbeđivanje otrova „Ricin“, koji je trebalo da posluži za inscenirano trovanje o ne jnaveo:

„Imamo organizovanu grupu, a uhapšeni nije jedini. Sada je na policiji da otkrije ko su inspiratori, lekari, pomagači – i da saznamo ko je toksikolog koji je sarađivao sa Bačulovim.“, reako je Krkobabić.

Krkobabić je pozvao na jedinstvo i dostojanstvo: „U bolu nema podela. Nemamo rezervnu domovinu. Niko ne može da profitira na nesreći i da na tome gradi budućnost.“Podsećamo, u Novom Sadu danas se održava masovni protest i komemoracija povodom godišnjice tragedije na železničkoj stanici, kada je poginulo 16 ljudi.

Autor: Pink.rs