AKTUELNO

Politika

Stefan Krkobabić o protestima i političkoj igri: Organizovana grupa koristi tragediju za destabilizaciju – vreme je da se ujedinimo!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Potpredsednik PUPS–Solidarnost i pravda i šef poslaničke grupe Stefan Krkobabić izneo je niz snažnih poruka povodom današnjih protesta u Novom Sadu i aktuelnih bezbednosnih izazova Novom jutru kod Jovane Jermeić na TV Pink.

„Ovo je težak dan za sve nas i moramo mu tako i pristupiti,“ rekao je Krkobabić, osvrćući se na godišnjicu tragedije na železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je stradalo 16 ljudi.

On je upozorio je da se očekuje veliki broj građana na skupu, ali da postoji procena da bi u nekom trenutku moglo doći do sukoba.

„Država neće dozvoliti da se ugrozi nečija imovina, nečije zdravlje. Ako dođe do nasilja, policija će reagovati bez tolerancije,“ naglasio je, dodajući da je važno pružiti podršku bezbednosnim snagama koje, kako kaže, „fenomenalno rade svoj posao, pogotovo od 15. marta pa nadalje.“

Govoreći o slučaju Miše Bačulova i o upadu policije na VMA kako bi identifikovala osobu zaduženu za obezbeđivanje otrova „Ricin“, koji je trebalo da posluži za inscenirano trovanje o ne jnaveo:

„Imamo organizovanu grupu, a uhapšeni nije jedini. Sada je na policiji da otkrije ko su inspiratori, lekari, pomagači – i da saznamo ko je toksikolog koji je sarađivao sa Bačulovim.“, reako je Krkobabić.

Krkobabić je pozvao na jedinstvo i dostojanstvo: „U bolu nema podela. Nemamo rezervnu domovinu. Niko ne može da profitira na nesreći i da na tome gradi budućnost.“Podsećamo, u Novom Sadu danas se održava masovni protest i komemoracija povodom godišnjice tragedije na železničkoj stanici, kada je poginulo 16 ljudi.

Autor: Pink.rs

#Bezbednost

#Jovana Jeremić

#Krkobabić

#Miša Bačulov

#Novi Sad

#Novo jutro

#Otrov

#PUPS

#Protest

#Solidarnost i pravda

#TV Pink

#Tragedija

#VMA

#blokade

#destabilizacija

#godišnjica

#inscenirano trovanje

#organizovana grupa

#politička kriza

#politička manipulacija

#ricin

#toksikolog

#vučić

POVEZANE VESTI

Politika

Krkobabić: Suština blokadera je stvaranje društvene krize i prebacivanje na politički teren sa ciljem promene vlasti

Politika

Krkobabić: Srpska lista se vraća, ali Kurti ne odustaje – borba tek počinje!

Politika

Krkobabić: Očekuje se odgovor Trampa na ozbiljne optužbe Ilona Maska! Mask najavio formiranje nove, treće stranke!

Politika

Stefan Krkobabić: Predsednik Vučić iz svake teškoće izlazi još jači, tako će biti i ovaj put!

Politika

Stefan Krkobabić upozorava: Naivno je misliti da ovo može da se desi samo Dodiku, tako može da prođe svako ko zastupa srpske nacionalne interese

Politika

Krkobabić za Pink: Obojena revolucija nije uspela! Blokaderima ostaje samo da se međusobno bore (VIDEO)