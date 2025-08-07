Stefan Krkobabić upozorava: Naivno je misliti da ovo može da se desi samo Dodiku, tako može da prođe svako ko zastupa srpske nacionalne interese

Potpredsednik PUPS–Solidarnost i pravda i šef poslaničke grupe te stranke Stefan Krkobabić istakao je da se napadi na Srbiju uvek preliju i na Republiku Srpsku.

- Ovo je jedan turbulentan avgust. Ovo što se dešava nije slučajno, to je napad na Srbiju i spolja i iznutra uvek se nekako raširi i na Republiku Srpsku. Očekivao sam da će se ovo dogoditi Dodiku, ali ako mislimo da se ovo događa samo njemu mi smo potpuno naivni. Ovo može da se dogodi svakome - rekao je Krkobabić i dodao:

Ovo može da se dogodi svakome ko zastupa srpske nacionalne interese u Srbiji i zbog toga treba da se pošalje poruka polotičkim elitama u Republici Srpskoj da svako ko ga nasledi može da očekuje isto.

Kada je reč o procedurama, on je ukazao da Dodika nije birao CIK, nego narod.

- Svi smo mi za ulazak u EU, ali EU nije pokazala dovoljnu odgovornost prema ovom regionu. Predstavnici EU kako da su se bavili samo političkim elitama - naveo je Krkobabić.

Govoreći o zdravstvenim problemima koji su zadesili Darka Glišića, Krkobabić je naveo de se iz te situacije vidi da smo kao društvo dosta izgubili osećaj za empatiju, toleranciju i solidarnost.

- Reakcije na društvenim mrežama pokazuju da smo posustali kao društvo. Potrebno je da mu damo vremena i prostora i poželimo brz oporavak - istakao je Krkobabić i ocenio da je nedopustimo političkim protivnicima želeti zlo.

To se ne radi, ti udarci ispod pojasa ne služe nikome na čast.

Autor: S.M.