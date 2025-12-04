'Do 15. januara možemo da izdržimo!' Vučić o situaciji sa NIS-om: Siguran sam da će se Rusi dogovoriti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je večeras, govoreći za Nacionalni dnevnik televizije Pink, o NIS-u, da do 15. januara možemo da izdržimo, ali posle toga ne.

"Siguran sam da će Rusi dogovoriti, jer čini mi se da bi bilo normalno da razumeju poziciju Srbije, kaznenim merama se nismo pridružili ni na koji način, jedini smo koji nisu. Očekujemo da oni to urade. Vi ako mislite da mi možemo da živimo bez nafte, to je nemoguće", rekao je Vučić.

Misli da imamo obavezu da se držimo, sve dok postoji mogućnost da se napravi dogovor, međuvladinog dogovora sa Rusijom u kom su učestvovali Vojislav Koštunica i Boris Tadić.

"Ja znam šta je država, ona ne počinje i ne završava sa mnom. Postojala je pre mene i postojaće posle mene. Moram da se ponašam odgovorno prema svima u svetu, ali zbog čega ljudi ne treba da brinu, dogodiće se to da će Srbija da ima dovoljno nafte, benzina, dizela, kerozina, mazuta, svega dovoljno, to će svakako da bude slučaj", navodi Vučić.

Ističe da država nije igračka.

"Rast će nam usporiti i biće nešto manja povećanja penzija i plata ukoliko problem (američke sankcije) brzo ne rešimo", izjavio je Vučić.

Autor: A.A.