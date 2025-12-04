AKTUELNO

Politika

'Do 15. januara možemo da izdržimo!' Vučić o situaciji sa NIS-om: Siguran sam da će se Rusi dogovoriti

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je večeras, govoreći za Nacionalni dnevnik televizije Pink, o NIS-u, da do 15. januara možemo da izdržimo, ali posle toga ne.

"Siguran sam da će Rusi dogovoriti, jer čini mi se da bi bilo normalno da razumeju poziciju Srbije, kaznenim merama se nismo pridružili ni na koji način, jedini smo koji nisu. Očekujemo da oni to urade. Vi ako mislite da mi možemo da živimo bez nafte, to je nemoguće", rekao je Vučić.

Misli da imamo obavezu da se držimo, sve dok postoji mogućnost da se napravi dogovor, međuvladinog dogovora sa Rusijom u kom su učestvovali Vojislav Koštunica i Boris Tadić.

pročitajte još

UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Vučić o Selakoviću: Njega ne gone za kriminal i korupciju, on nije ukrao ni dinar! Taj predmet je pokrenut u krizi blokade

"Ja znam šta je država, ona ne počinje i ne završava sa mnom. Postojala je pre mene i postojaće posle mene. Moram da se ponašam odgovorno prema svima u svetu, ali zbog čega ljudi ne treba da brinu, dogodiće se to da će Srbija da ima dovoljno nafte, benzina, dizela, kerozina, mazuta, svega dovoljno, to će svakako da bude slučaj", navodi Vučić.

Ističe da država nije igračka.

"Rast će nam usporiti i biće nešto manja povećanja penzija i plata ukoliko problem (američke sankcije) brzo ne rešimo", izjavio je Vučić.

pročitajte još

VUČIČ O PROJEKTU LEGALIZACIJE: To je velika stvar! Kreće od 8. decembra

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

#Nacionalni dnevnik

#Nis

POVEZANE VESTI

Politika

SRBIJA ĆE NASTAVITI DA POBEĐUJE Vučić: Naravno da su ljudi iz Užica patriote! Rektor Đokić vrši ozbiljna krivična dela

Politika

VUČIĆ O SASTANKU TRAMPA I PUTINA: Na stolu je mnogo više nego priča o Ukrajini! Stvari će makar kratkoročno biti nešto bolje

Politika

VUČIĆ ZA NACIONALNI DNEVNIK TV PINK O NAPADIMA NA NJEGOVU PORODICU: Sutra da me ubiju mnogo njih će slaviti, ali to ne govori o meni, već govori o nj

Politika

'NASILNICI GOVORE O NASILJU' Vučić: Nikakav pijetet prema žrtvama nisu pokazali, ali su zato pokazali da im je stalo do vlasti

Politika

Rusi su počeli da razgovaraju sa nekim o rešenju za NIS: Vučić otkrio detalje

Politika

'SAMO NEKA NEKO KAŽE DA NISAM DOVOLJNO ODLUČAN DA ZAŠTITIM SRPSKI INTERES!' Predsednik Vučić o sankcijama, nakon što su Rusi zatražili produžetak lice