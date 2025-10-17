VUČIĆ O SASTANKU TRAMPA I PUTINA: Na stolu je mnogo više nego priča o Ukrajini! Stvari će makar kratkoročno biti nešto bolje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoreći za Nacionalni dnevnik TV Pink osvrnuo se na susret Putina i Trampa u Mađarskoj.

- Biću u ponedeljak popodne sa Orbanom u Budimpešti. Razgovaraćemo na sve važne teme od energetike do svakovrsne saradnje. Ja sam mnogo srećan što je Orban dobio mogućnost da organizuje najvažniji samit u istoriji 21. veka između Trampa i Putina. I kao prijatelj Orbana i Mađarske sam srećan zbog toga - rekao je Vučić i dodao:

Na stolu je mnogo više nego priča o Ukrajini. Zato Vladimir Putin planira da objasni zašto planira da se postigne neka vrsta sporazuma. Stvari će makar kratkoročno biti nešto bolje.

