VUČIĆ O NAPADIMA TABLOIDA NA DANILA: On će biti moje dete i sa 25 i sa 35 godina

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se danas na TV Pink na napade opozicionih tabloida na njegovu porodicu.

- Moj posao je da trpim njihove budalaštine, nije to pitanje za mene, samo ih molim da izbace mog sina, on će biti moje dete i sa 25 i sa 35 godina. Uvek će biti moje dete. Kao što mojoj majci možete da kažete šta hoćete, ona se trudi da pokaže da podjednako voli oba svoja deteta, ja ih samo molim da napadaju mene. Naravno, oni će sada još više da napadaju moju decu. Imate jedan primer kada su pustili jednog političara, on je izašao plačući i rekao da mu napadaju decu. Kad su mu rekli da ne napadaju decu, on je rekao da njegova dece ne vole da čuju da je lopov - podsetio je Vučić.

Autor: Dubravka Bošković