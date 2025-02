Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gostujuću u Hit Tvitu na TV Pink osvrnuo se profesore i nastavnike, kao i studente.

- Ovde je reč o političkom aktu, a mi ćemo pokušati u nekom trenutku da sa takvim aktom izađemo pred Narodnu skupštinu. Važno je da ljudi znaju da deklaracija nije nastala iz hira i nije politički spin. Znamo šta je cilj mnogi sa zapada i kakvog bi Vučića oni želeli da vide. Samo naivni ljudi mogu da poveruju u to da se podigla samo mladost, neko drugi tu diriguje. Oni koji su dobijali pare od USAID-a i NED-a. Ovo vam govorim kao predsednik države kome ne mogu ništa, a sve je usmereno protiv mene. Suština je prvo ekonomsko razaranje Srbije, a onda i teritorijalno. To im je plan i nikakve sumnje nemojte da imate u to. Naše suprotstavljanje biće sve jače. Nijedan policajac nije podigao pendrek a imali smo puno zakonsko pravo za to. Svako okupljanje bez prijave skupa je kriminalni akt, sve smo pustili. Ja želim da razgovaramo, ti mladi ljudi su naša budućnost, dobra ili loša. Što pre se vrate u klupe da uče biće bolja -rekao je Vučić.

Vučić je dodao da profesori i nastavnici sada rade, ali rade za sebe.

- Oni rade za sebe, a posao im je da brinu o deci, to im ne pada na pamet da rade. Ovo se posebno odnosi na nastavnike osnovnih i srednjih škola. Studente razumem i njihove namere su čiste i mnogo više očekujem od njih nego od profesora. Nemaju vremena da razgovaraju o bilo čemu kako bi se rešio problem. Samo razmislite šta smo danas ostavili za budućnost. Ko će sutra nekom detetu da da dvojku u školi, isti ovi što su govorili kako su najbolji dok su ih podržavali. Biće koliko hoćete problema sa disciplinom -rekao je Vučić i dodao:

- Profesori jedni sa drugima ne razgovaraju. Imaćemo neznanje koje caruje. Ja sam kao student imao isti stav kao manjina, nije me to zanimalo -rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić