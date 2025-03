'TO JE NEKA TEŠKA BOLEST KOD NJIH' Vučić: Strašan pik imaju na žene i na decu, vole da ih tuku

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gostujući u Nacionalnom dnevniku TV Pink, osvrnuo se na incident gde je danas napadnuta žena.

Osvrnuo se na današnji incident gde su blokaderi napali ženu na ulici koja ih je samo pitala zašto se ne vrate da uče.

- To je neka teška bolest kod njih, strašan pik imaju na žene i na decu. Strašno vole da tuku žene i decu. Strašno vole da tuku žene i decu. Ovo su neki čudni običaji, ali da sve ovo ostavite po strani, žena mi kaže samo idite da učite. Ovaj čovek počinje da je psuje i da je maltretira, a vidi da je sa detetom, vidi da je sa malim detetom. Kakav si ti to džentlmen, kakav si ti to čovek. Ali da vam samo kažem, suština u tome, a što pusti ženu da prođe, što, ko si ti tu da maltretiraš ženu i da ona ne sme da ti kaže šta misli, ti njoj zabranjuješ kretanje, ti njoj ne daš da prođe kroz raskrsnicu, kolima, nego mora da prođe pešice i tako dalje. Nije ona tebi iskratila nikakvo pravo i ona im na sve to kaže potpuno mirno i potpuno lepo, ja imam pravo na svoje mišljenje i ništa više. I po tome vidite koliko su žene hrabrije od nas muškaraca. Sećate one scene u Nišu, gde onaj mali Bulatović, hrabri, veliki junak, onaj sa perčinom, kada je uzeo jaje i celo jaje direktno u glavu devojci ili ženi. - dodao je predsednik Srbije.

Autor: Jovana Nerić