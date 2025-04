'PRE SVEGA ZBOG NAŠE DECE' Vučić za Pink: Završio sam predlog Zakona o alimentacionom fondu

Gostujući u Nacionalnom dnevniku na TV Pink, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o alimentacionom fondu i ekonomiji države.

- Za mene je važno da radimo i gradimo. Zajedno sa ljudima iz ministarstva Malim i Brnabić završio sam predlog zakona o alimentacionom fondu. Taj predlog podneće Ana Brnabić ali će naglasiti da smo to zajednički radili. Obećali smo to, pre svega zbog naše dece. Imamo dobrih privatnih fakulteta koji žele da rade. Mislim da je to ogromno olakšanje za žene, ogromno olakšanje za majke, a naravno da su pre svega oni koji dobijaju najviše deca. Idemo sa tim u Narodnu skupštinu. Takođe, ja radim napore na tome i rekao sam to, obećao sam svima i neće me u tome sprečiti niko. Radim na predlogu zakona koji će neko od narodnih poslanika podneti, Narodna skupština, u izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju, na preraspodeli novca za budžetsko studiranje, jer sam sad video koliko se tu para više trošilo od onoga što je potrebno. Ne biste poverovali koliko nas košta na pojedinim fakultetima jedan student na budžetu, a koliko su oni stvarno izdvajali- rekao je Vučić i dodao:

- Te smo mi fakultete de facto finansirali i suštinski finansirali kroz tzv. budžetske studente. Zašto bismo mi to davali onima koji ne žele da rade, onima koji ne žele da uče i onima koji ne žele da vide budućnost Srbije na racionalan način, kada imamo ljude koji stvarno rade. I imamo zaista mnogo dobrih privatnih fakulteta, koji žele da rade. U nas su svojine izjednačene, privatna i državna, i društvena čak, koja, nadam se, da više neće uskoro postojati. Dakle, naša je da pokušamo da napravimo ono što je najbolje za državu, ono što je najbolje za našu budućnost, jer to nije odgovor nekome e sad ću u inat nešto da uradim, ne. Sad smo shvatili da je ovo mnogo bolje, da je ovo neuporedivo efikasnije. Ovde imate u našoj zemlji, pošto ste me to pitali, pobunu bogatih, pobunu privilegovanih, nema tamo sirotinje. Oni koji su bili izrazito siromašni ili manje izrazito siromašni ili dovoljno siromašni, oni danas žive značajno bolje i stopa siromaštva je neuporedivo niža i oni nisu na toj strani. Kod njih su oni koji su živeli pristojno, a sad žive mnogo bogatije od pristojnog, ali valjda misle da zbog toga imaju pravo da budu i bahati i arrogantni, da sprovode revolucije i sve drugo, mi ne mislimo da to imaju pravo, zna se kako se dolazi na vlast na izborima, kada dođu izbori onda ćete to da pokažete i nemamo problem sa tim.

- Sve što rade suprotno je zakonu, neki su iskoristili prostorije Univerziteta širom Srbije za to da imaju besplatne opštinske odbre, iskoristili državne pare da bi mogli da prave svoje partijske infrastrukture. Neverovatne se stvari događaju ali to je nešto što ljudi sve bolje vide i prepoznaju, sve bolje razumeju i tome se na svakom koraku suprotstavljaju. Odgovaraće i oni koji su uništavali traktore, neki su potpisali sporazum o krivici. Ti si jednom zauvek osuđeno lice. Nikada nije zakasnela reakcija države- rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić