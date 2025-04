Gostujući u Nacionalnom dnevniku na TV Pink, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o stanovima za mlade.

- Ima jedna stvar interesantna, to su shvatili momci i devojke od 33 do 35 godina, preko 30 godina pre svega. Skoro 50 odsto nam je od tih 30 do 35, a u ovih 10 godina je 50 odsto od 20 do 30. I oni žele što pre da dobiju najpovoljnije stambene kredite, već 4.650 lica je pokazalo interes, od toga da vam dam tačne brojeve. Prodajnih razgovora je obavljeno preko poštanske štedionice 2416, kompletnih zahteva 835, i to je već što se nas tiče 68,6 miliona evra, 165 je ugovorenih kredita, 256 odobrenih kredita, 579 je zahteva u obradi i tako dalje. Pozivam ljude da požure, jer ovo nije bezgranično. Ne postoji bolja mogućnost za mlade ljude. Srećan sam posebno, doneo sam neke primere, neću izgovarati imena ljudi, ali kupuju ljudi nekretnine i u Novom Kneževcu, i u Pančevu, i u Kragujevcu, i u Bečeju, i u Čačku, ne samo u Beogradu, naravno najviše u Beogradu i u Novom Sadu, i u Subotici, i u Draganićima u Raškoj, i u Šidu, i u Paraćinu, Ćupriji, u mnogim drugim mestima- rekao je Vučić u Nacionalnom dnevniku TV Pink.

- Mnogo sam srećan, ovo je idealna prilika to iskoristiti. To je ono što ćemo da radimo. To su dobre vesti koje smo mi željni da čujemo zapravo posle tih pet meseci. Ja mislim da su ljudi željni normalnog života. Da su ljudi željni normalnog života da su ljudi siti mržnje koju vide na svakom koraku na ulici, pretnji koje vide na ulicama. To mora da bude kažnjavano, odgovornost mora da bude potpuna, i na tome ću insistirati. I ne postoji to kao, ej, zaboraviće on- rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić