JANAF NAM NIJE DOZVOLIO UVOZ NAFTE Vučić: Verujem da ćete biti zadovoljni ponašanjem države

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti povodom situacije sa NIS - om.

- Hrvatski Janaf nam nije dozvolio uvoz nafte koja nije bila namenjena rafineriji u Pančevu, nisu želeli da poveruju da nećemo da damo NIS-u - naveo je Vučić i dodao:

- Oni su to odbili, oni kažu nije NIS pod sankcijama, nego cela Srbija. Zašto? Ne znaju da nam objasne. Danas je 54 dana od uvođenja sankcija, nikakve probleme niste primetili, to govori koliko je država ozbiljna. Verujem da ćete biti zadovoljni ponašanjem države - istakao je predsednik Srbije.

Autor: S.M.