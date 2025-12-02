AKTUELNO

Politika

JANAF NAM NIJE DOZVOLIO UVOZ NAFTE Vučić: Verujem da ćete biti zadovoljni ponašanjem države

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti povodom situacije sa NIS - om.

- Hrvatski Janaf nam nije dozvolio uvoz nafte koja nije bila namenjena rafineriji u Pančevu, nisu želeli da poveruju da nećemo da damo NIS-u - naveo je Vučić i dodao:

- Oni su to odbili, oni kažu nije NIS pod sankcijama, nego cela Srbija. Zašto? Ne znaju da nam objasne. Danas je 54 dana od uvođenja sankcija, nikakve probleme niste primetili, to govori koliko je država ozbiljna. Verujem da ćete biti zadovoljni ponašanjem države - istakao je predsednik Srbije.

Autor: S.M.

#Aleksandar Vučić

#JANAF

#država

#nafta

#uvoz

POVEZANE VESTI

Politika

'POZIVAM AMERIKANCE DA NAM DAJU OPERATIVNU LICENCU' Vučić: Ni krivi ni dužni postali smo predmet žestokih napada i ucena!

Politika

PISAĆU I BAJDENU I PUTINU I SIJU! Vučić o diplomatskoj borbi koja predstoji - Do kraja novembra imaću susret sa oko 60 svetskih lider

Politika

Ne planiramo uvođenje vanrednog stanja! Vučić jasan: Prelazne vlade, bez izbora neće biti

Politika

'NEĆU DOZVOLITI DA MOJ NAROD PATI, MENI JE SRBIJA NA PRVOM MESTU' Predsednik Vučić o američkim sankcijama NIS-u: Molim građane da budu MIRNI - Država

Politika

'BILO JE SAMO PITANJE VREMENA KADA ĆE SE DESITI TERORISTIČKI NAPAD' Vučić pokazao snimke pucača - Vladan Anđelković priznao: Benzinom sam zapalio štat

Politika

'BANJSKA NIJE PALA SA NEBA' Vučić: To je bio otpor srpskog naroda