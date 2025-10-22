'BILO JE SAMO PITANJE VREMENA KADA ĆE SE DESITI TERORISTIČKI NAPAD' Vučić pokazao snimke pucača - Vladan Anđelković priznao: Benzinom sam zapalio štator, hteo sam da me ubijete (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić vanredno se obraća javnosti povodom pucnjave koja se dogodila u Pionirskom parku.

- Danas ispred Skupštine Srbije Anđelković Vladan (70) sa prebivalištem Stari grad, izvršio je, to je moja politička ocena, užasan teroristički napad na druga lica i imovinu, a konačnu pravnu formulaciju dela daće tužilaštvo. Ukoliko sam u pravu, to će činiti TOK, ako nisam onda Više javno tužilaštvo. Ono što je važno da, lice od 1993. godine ima pištolj marke crvena zastava, jedan je razdužio tokom 2018. godine. Korisnik je penzije od novembra 2009. godine. Oštećenji živi na Banovom brdu i kakav je to trik bio pojedinaca da se skrene sa suštine teme. Vi ćete sada videti video snimke, a ona ću govoriti o oštećenom licu i njegovoj poredici. Videćete trenutak upucavanja, sklonili smo ton jer nije dobro za mlađa lica. Milan je odmah pao. Reč je o licu koje je želelo da uđe u šator i vidi šta radi napadač koji je, videćete na snimku, poneo kantu benzina, koju je kupio. Nije niko povređen od plinske boce, već je povređen direktnim upucavanjem iz pištolja. Milan Bogdanović je na operacionom stolu. Ukoliko operacija prođe uspešno, metak je i dalje u telu i uvek postoje opasnosti od unutrašnjeg krvarenja - rekao je Vučić.

Na snimku se čuje da je Vladan kako priznaje želeo da uradi nešto kako bi ga policija ubila.

- Nervira me zauzimanje centra grada. Benzinom sam zapalio štator, sipao sam u Francuskoj ulici. Hteo sam da me ubijete jer više ne mogu da živim - čuje se kako Vladan izgovara.

Rekao je da je sa namerom kupio benzin i došao da upali šator.

- Probao sam da prospem benzin i neki čovek je naišao, ispalio sam par metaka u benzin, neki čovek je naišao pa sam ispalio metke u njega.

Predsednik je rekao da je ovo moglo da se dogodi u svakom gradu.

- Ovo je bilo samo pitanje trenutka kada će se dogoditi. Ovo je moglo da se dogodi u Užicu, Valjevu, Novom Sadu, a najviše u Ćacilendu, sasvim očekivano. Uvek je smetala jedna jedina tačka otpora nasilju i bilo je potpuno jasno da će ovo da se dogodi. Ta mržnja koju indukuju pojedini poltiičari i mediji, je nešto sa čim moraju da prestanu. Nijedne prostorije bilo koje opozicione stranke nisu napadnute. Napadnuto je 812 puta prostorije SNS i Pokreta za narod i državu, nijednom na to nije uzvraćeno. 29 prostirija SNS su u potpunosti uništeni spaljeni, razbijeni... Ne postoji nijedan sličan slučaj u celom svetu. Takva je kampanja vođenja protiv Ćacilenda sve vreme jer ljudi valjda ne smeju da razmišljaju drugačije. Da neko dođe da upotrebi svoj pištolj, nije mnogo vremena prošlo. Zašto je ovo teroristički akt, jer je upotrebljeno vatreno oružje, bio je cilj izazivanja opšte opasnosti ali sa nedvosmislenim političkim motivom. Pokušao je da se pravi lud jer je reč o iskusnom čoveku koji je do 1993. radio u DB. Videli ste koliko je brinuo o sebi pošto je upucao čoveka, bacio je pištolj i znao je kako kukavički da podigne ruke. Ako se nadao da će neko da ga ubije, zbog čega se nadao. Kako je moguće da je više lica tačno znalo i koji objekat da snima. Biće tu interesantnih stvari u istrazi. Upotreba vatrenog oružja očigledna, želim uspešan oporavak Bogdanoviću - rekao je Vučić.

- Moj poziv je svima, znam da džabe govorim onima koji ne žele da slušaju, moj poziv normalnoj Srbiji, i onima koji drugačije razmišljaju od blokadera, video sam koji je bes izazvalo ovo, oni koji su protiv blokadera hoće da se okupljaju, a ja ih molim da to ne čine. Osveta nikom nije donela dobro. Osveta ne sme da postoji i upozoravam sve da to ne čine. Nama je potreban mir i stabilnost i mi ćemo to da uradimo. Ovo lice i njegovi pomagači, ako ih je bilo, biće strogo kažnjeni. Došli smo dotle da mnogi ljudi to opravdavaju i kažu "Pa super je", zato što je postalo normalno kada kažete da će neko da pliva, da ćete nekoga da jurite, otkinete glavu.

- Danas je policija imala veliku akciju, veliki broj kriminalaca, dilera su uhapšeni. Najveći deo u zemlji, jedan deo u inostranstvu. Verovatno najveća akcija u poslednjih godinu dana. Reč je i o pripadnicima crnogorskih klanova.

O navodima da je država namestila sve

- Upravo ste potvrdili sve ono o čemu govorim. Kad neko ne zna šta će i kako će onda ulazi u najviše laži i teorije zavere. Ja sam želeo da ranim nekog od naših da bih stekao korist, jel ste vi oboleli svi? Koja je to teška bolest koja je okovala blokaderski pokret? Nisam ja slikao dva minuta ranije, nit znam ko je ovaj čovek. Poslednje sam u zemlji saznao šta se desilo. Predviđao sam ovo, ne juče, možete da nađete 50 delova gde sam o ovome govorio. Nadam se da je ovo kraj i da nikoga neće da ubiju! Nisu ni jači, ni brojiniji. Mora da postoji neko ko će da poziva na mir. Ja sam sada osetio, osvetnički duh ja zavladao u dobrom delu ljudi koji drugačije misle od blokadera. To je takav bes... Molim te ljude da izbrišu to sebi iz glave. Osveta neće biti nikom tolerisana. Slikali su i pre nego što se desilo, ili su neki znali. Možda su mislili da će samo da se zapali štator, pa da uživaju u performansu pa su se iznenadili da je neko izvukao pištolj. Sve će to istraga da pokaže.

O predlogu rezolucije protiv Srbije

- Veoma sam zadoovljan tokom rasprave. Videlo se ko su lica koja seju mržnju protiv Srbije, najviše je među njima Hrvata. Imali smo oštrije rezolucije. Brine me to kada kažu da imaju relevantne izvore koji su tvrdili da je upotrebljen zvučni top, da to bude nivo patološkog laganja sa nivoa EP, to nisam očekivao. Da pominjete gospodina Krička, to je teška i opaka bolest. I danas je Kričak bio prvi na licu mesta, iako mu to nije bio privatni posao, doleteo i pomogao da se stvari rasčiste, borac bez straha i mane, zato mnogima smeta. Video sam da je i njima zasmetao Ćacilent, onda je sve jasno. Osudili su upotrebu zvučnog topa kojeg nije bilo. Dokažite da je bio zvučni top, ja više nisam predsednik Srbije. Kao dečko u Valjevu, baš kao studentkinja u policijskoj stanici... Molim gospodina Bogdanovića da oprosti države što ga nije sačuvala od političkih siledžija koji su došli da upucavaju ljudi - rekao je Vučić.

- Molim gospodina Bogdanovića da oprosti države što ga nije sačuvala od političkih sileđija koji su došli da upucavaju ljudi.

O ukljanjanju kampa iz Pionirskog parka

- Izgleda su krivi oni koji mirno stoje i nikoga ne diraju i ne ometaju. Oni su sve nas uspeli da uvuku u priču da osuđujemo ljude koji su nromlani, nikog ne napadaju. Nije niko izašao iz Ćacilenda da napada nekog. To je prijavljen skup. Pa kako ćemo to da rešimo, ajde one u Ćacilendu da sklonimo. Sve je inverzno, perverzno, izokrenuto, svi se prave da ne vidi o čemu je reč. Oni nikog ne ometaju. Još jednom pozivam sve da ovo shvate kao poslednji incident i nadam se da ih više neće biti. Pozivam razumne i pametne ljude. Pustite ih nek rade šta hoće, odgovaraće lica koja su u ovome učestvovala ili lice.. Bilo kakve reakcije na to, sem reakcije državnih organa, ne sme da bude. Razumem u političkom smislu zašto je nervoza na ovom nivou.

Autor: A.A.