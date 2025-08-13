'DOŠAO SAM DA BUDEM UZ SVOJ NAROD KOJI SAMO ČUVA SVOJE, NIKOGA NE NAPADA' Predsednik Vučić došao peške u Pionirski park i poslao MOĆNU PORUKU (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon obraćanja građanima u Beogradu krenuo peške ka Pionirskom parku.

Predsednik Vučić se, nakon dolaska u Pionirski park obratio svima moćnom porukom.

- Evo 15 do 10 je, ja sam ispred Skupštine Srbije, na ivici Ćacilenda. Došli ljudi, ja sam došao da budem sa narodom, sa narodom koji samo čuva svoj, ne dira nikom, ne napada nikome. I više nego ikada ranije potrebno je da slušamo jedne i druge, da razumemo jedne i druge i da ne mrzimo nikome. Strašne su stvari činili večeras u Novom Sadu i dalje ih čine, ali kad pokažete volju i želju da mirom, strpljivošću i istrajnošću rešavate stvari, nekad uvijek nisam bio na moći. Rekli su da će da ih napadaju pa sam došao da budem sa narodom koji samo čuva svoje, ne napada nikoga - rekao je on.

- Dok dišem, dok krv teče mojim venama braniću i čuvaću Srbiju, i od onih spolja, i od njihovih poslušnika iznutra - napisao je Vučić.

Podsetimo, na hiljade građana širom Srbije okupilo se kako bi pružilo podršku predsedniku Vučiću i odgovornoj politici koju vodi, ali i odbranilo svoje domove.

U isto vreme, blokaderi nastavljaju sa nasiljem i napadim na prostorije Srpske napredne stranke.

Predsednik Vučić se večeras obratio okupljenim građanima u Beogradu kako bi pokazao da je uz njih i da s ne krije ni od koga.

Prema poslednjim saznanjima, on je peške krenuo ka Pionirskom parku iako su pojedini blokaderi najavili da će večeras napasti 'Ćacilend'.

Autor: Iva Besarabić