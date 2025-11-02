'VAŽNO JE DA LJUDI VIDE SA KIM IMAMO POSLA' Vučić o hapšenju Bačulova: Da su mu pronašli otrov kome bih objasnio da mu ja to nisam uradio?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je hapšenje blokadera Miše Bačulova.

- Što se tiče Bačulova, namerno nisam hteo to da komentarišem dan ili dva. Mislim da je važno da ljudi vide sa kim imamo posla. Sa koliko neodgovornosti i neozbiljnosti ali i opasnim stvarima moramo da se suočavamo.

- Nije mi taj lik posebno interesantan. Negde mi je i njega i žao što je pomislio da je toliko važan. Žao mi je ljudi koji su spremni svoju državu da tako optuže i da im nije važno sredstvo već im je važan samo cilj. A taj cilj je bio...Kako bih ja posle toga mogao da živim? Kome bih ja mogao da objasnim da on bude tamo u ropcu, epileptičnom napadu pa da mu pronađu otrov. Kome bih mogao da objasnim da ja to nisam uradio? Pa godinama sam slušao da sam ubio Olivera Jovanovića i Vladimira Cvijana.

