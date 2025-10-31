AKTUELNO

'JASNO JE DA HOĆE DA IZAZOVU RAT U SRBIJI' Dragišić o hapšenju Bačulova: Spremni su sve da urade, pitanje je koliko mogu

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Govoreći o hapšenju Miše Bačulova i trovanju za koje su planirali da optuže predsednika Srbije Aleksandra Vučića Dragišić kaže da smo to već ranije viđali.

- To nije nešto novo, to smo već viđali, to su Albanci već radili. Prosto ne mogu da verujem da neko ko smišlja hibridni rat protiv Srbije ne može ništa novo da smisli - rekao je za Nacionalni dnevnik TV Pink Zoran Dragišić, stručnjak za bezbednost.

Kako je rekao, moramo biti spremni da će se mnoge ružne stvari Srbiji dešavati u periodu koji dolazi.

- Oni su spremni da pucaju na čoveka ispred Skupštine, oni su spremni sve da urade, samo je pitanje koliko mogu. Jasna je želja da hoće da izazovu rat u Srbiji - kazao je Dragišić.

Podsetimo, pripadnici Uprave kriminalisticke policije danas su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili u Novom Sadu blokadera Mišu Bačulova jer je hteo da lažira svoje trovanje i da za navodni pokušaj ubistva optuži Aleksandra Vučića i vrh države.

OVAKO JE UHAPŠEN MIŠA BAČULOV! Planirao da lažira svoje trovanje i optuži Aleksandra Vučića i državni vrh (VIDEO)

