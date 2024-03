MILIĆEVIĆ ZA PINK: Sve odluke koje se donose o Srbiji u Savetu Evrope su presedan (VIDEO)

Ministar bez portfelja u Vladi Srbije zadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević govoreći o današnjem obraćanju predsednika Srbije Aleksandra Vučića kaže da su pred Srbijom još veća iskušenja, kao što je predsednik i najavio.

Milićević je rekao da, nažalost, na političkoj sceni Srbije postoji deo nazovi političara koji govore da su pomenute najave način kojim se vlada Srbijom.

- Onda, nažalost, dođete do potvrde svega toga kroz Parlamentarnu skupštinu NATO-a, pa Parlamentarnu skupštinu Saveta Evrope, pa dešavanja na sednici SB Ujedninjenih nacija, i sada neko treba da mi kaže da je sve to slučajno, sada neko treba da mi kaže da je predsednik tek tako govorio o pritiscima, pa to su pritisci na našu zemlju, to su pritisci koji treba da nam oduzmu samostalnost i nezavisnost, to su pritisci koji se tiču teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše zemlje - kazao je Milićević u Novom jutru Jovane Jeremić na TV Pink.

Milićević je istakao da Savet Evrope ponovo donosi presedan, sve odluke koje se donose o Srbiji su presedan.

- Prvi put se dešava da teritorija koja nije međunarodno priznata postoji mogućnost da bude primljena u Savet Evrope - ocenio je Milićević i dodao da jedino u Svetu Evrope države koje priznaju samoprograšeno Kosovo imaju dvotrećinsku većinu.

Bojan Bilbija, urednik političke rubrike u dnevnom listu Politika, rekao je da sledeće godine nakon svih izbora neće biti više ista situacija u svetu.

- Oni moraju, ako nešto žele da ostvare, to sada da urade - ocenio je Bilbija.

Kako je rekao, gnusne su optužbe na račun predsednika Vučića koji je dobio 60 odsto glasova na izborima.