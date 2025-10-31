Uhapšen saučesnik Miše Bačulova: Planirali da simuliraju trovanje i optuže Vučića i vrh države

Nakon današnjeg hapšenja Miše Bačulova, zbog sumnje da je hteo da lažira svoje trovanje i da za to optuži predsednika Aleksandra Vučiča i vrh države u cilju eskalacije nasilja, pripadnici Uprave kriminalističke policije su u Beogradu po nalogu beogradskog Višeg javnog tužilaštva uhapsili D.C. jer mu je u tome pomagao.

Plan Bačulova i D.C. bio je da simuliraju teško trovanje za koje bi optužili predsednika i državni vrh, a koje navodno trovanje i njegove poslednice bi dovele do ekslacije nasilja na protestu u Novom Sadu koji je zakazan za 1. novembar.

Krajnji cilj ove diverzije, kako se sumnja, bio je rušenje države i nasilna smena vlasti.

Autor: Pink.rs