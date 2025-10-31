AKTUELNO

OVAKO JE UHAPŠEN MIŠA BAČULOV! Planirao da lažira svoje trovanje i optuži Aleksandra Vučića i državni vrh (VIDEO)

Pripadnici Uprave kriminalisticke policije danas su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili u Novom Sadu blokadera Mišu Bačulova jer je hteo da lažira svoje trovanje i da za navodni pokušaj ubistva optuži Aleksandra Vučića i vrh države.

To je, kako se sumnja, uradio ne bi li sutra tokom protesta u Novom Sadu izazvao revolt kod građana i kako bi došlo do eskalacije nasilja na ulicama tog grada i napada na neistomišljenike, predstavnike državnih organa i institucije.

Pogledajte video-snimak hapšenja:

SAZNAJEMO: Uhapšen Miša Bačulov! Hteo da lažira svoje trovanje i da za navodni pokušaj ubistva optuži Aleksandra Vučića!

