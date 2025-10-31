Bačulov sledio recept separatista sa Kosova: Planirao lažno trovanje i optužbe protiv države!

Uhapšeni blokader Miša Bačulov pokušao je da lažira sopstveno trovanje i za to optuži predsednika Aleksandra Vučića i vrh države, sa ciljem izazivanja haosa i destabilizacije Srbije. Ovaj scenario, prema bezbednosnim izvorima, zastrašujuće podseća na događaje iz 1990. godine na Kosovu i Metohiji, kada su separatisti pokušali da manipulišu javnošću i međunarodnom zajednicom.

Podsećanje: “Masovno trovanje albanske dece” – farsa iz 1990.

U martu i aprilu 1990. godine, više od 7.000 albanskih đaka u školama na Kosovu i Metohiji prijavilo je “znake trovanja”. Uz pomoć paralelnih medicinskih centara i improvizovanih kola hitne pomoći, uz prisustvo stranih medija, širena je priča da je Srbija sprovodila trovanje otrovnim gasovima.

Protivnici Srbije tada su tvrdili da je reč o organizovanoj akciji srpske vojne tajne službe, usmerenoj na istrebljenje mladih Albanaca, uključujući i decu u vrtićima.

Video snimci iz tog perioda, poput ovog arhivskog materijala, prikazuju haotične scene i masovne dolaske dece u medicinske ustanove – ali bez ikakvih dokaza o stvarnom trovanju.

Na kraju se ispostavilo da je sve bila dobro osmišljena manipulacija, sa ciljem da se stvori slika represije i pripremi teren za međunarodno priznanje nezavisnosti tzv. Kosova.

Sličan scenario danas?

Bačulovljev pokušaj da izazove emocionalni šok kod građana i optuži državni vrh za “trovanje” ima gotovo identičnu strukturu kao pomenuti slučaj iz 1990. godine. Cilj je, kako se sumnja, bio da se izazove revolt na protestima, eskalacija nasilja i napadi na institucije.

“Ako laže koza, ne laže rog” – poručuju izvori bliski istrazi, uz podsećanje da je laž o trovanju 1990. godine razotkrivena, a sada se pokušava režirati nova epizoda istog scenarija.

Autor: Dalibor Stankov