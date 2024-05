VUČIĆ O ZABRANI ULASKA PATRIJARHA NA KiM: To je pitanje za EU, njima to nije važno

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je o zabrani Prištine da dopusti ulazak patrijarhu Porfiriju ulazak na KiM.

Na pitanje o zabrani ulaska patrijarhu na KiM, Vučić kaže da je to pitanje za EU.

- Za njih to nije važno. Jedanput je neko zadržao Radu Trajković 2 sata i 10 minuta , a dozboljeno je 4 sata. Posle pola sata, sat, ne postoji predstavnik Kvinte, EU, koji nije pozvao naših funkcionera da intervenišu i da hitno bude puštena. Nit je ona zadržavana, privtorena, uhapšena, svi su intevernisali istog sekuda. Mene nisu smel ida zovu, ali su sve druge zvali. Onda su rekli da smo zaustavili promet kosovskim Albancima, a nigde nije vest da srpskom patrijarhu nije omogućen ulazak na KiM. I danas sam to postavljao kao pitanje i jel vas sramota? Oni mi kažu da to prate, i ja počnem da se smejem - kazao je Vučić.