'ZEČEVI ONI NISU SIMBOL VASKRSA' Otac Predrag Popović ukazao vernicima gde greše u proslavi najvećeg hrišćanskog praznika

Otac Predrag Popović ukazao vernicima gde greše u proslavi najvećeg hrišćanskog praznika.

Vaskrs je najvažniji hrišćanski praznik, koji slavi pobedu života nad smrću. Ipak, poslednjih decenija, sve više prostora u obeležavanju praznika zauzima – vaskršnji zeka. Ovaj simpatični simbol sve češće se viđa u domovima, prodavnicama, reklamama, pa čak i na uskršnjim čestitkama. Ali, šta zapravo znači zec za Vaskrs i odakle potiče ta tradicija?

Pravoslavni sveštenik Otac Predrag Popović prošle godine je pred Uskrs na svom Instagram profilu podelio snažnu poruku koja je izazvala pravu polemiku među korisnicima društvenih mreža, jer su mnogi ostali šokirani pravim poreklom simbolike zeca:

"Jedini simbol Vaskrsa jeste sam Gospod Isus Hristos. Kada se malo bolje razmisli, zec kao simbol praznika predstavlja uvredu i ismevanje Hristovoj žrtvi i ljubavi."

On upozorava da se uvođenjem simbola poput zeca i jaja gubi suština praznika, a Vaskrs sve više postaje predmet potrošačke kulture, umesto duhovnog proslavljanja Hristovog vaskrsenja.

"Zečevi su divna i najčistija stvorenja. Ne trpe nikakve bolesti na sebi. Nemaju jak imuni sistem pa brzo umru, zato ako su živi - oni su zdravi. Zato se mnogo i razmnožavaju. U raznim mitologijama su predstavljeni kao simboli boga plodnosti, što je opet, nekom zapadnjačkom podvalom, neprimetno provučeno kao simbol Vaskrsenja. I Božića i Vaskrsa simbol i ličnost je sam Gospod Isus Hristos. Niti deda mraz niti zečevi. To je, kad malo razmislimo, uvreda i ismejavanje Hristovoj žrtvi i ljubavi. Zato izbacite iz kuća sve simbole zečeva u vreme Vaskrsa. Ovako kao ukrase ih možete koristiti, ali ne u doba Vaskrsa. Simbol Vaskrsenja Hrista, pored Njega samog, jeste Beli anđeo, koji ukazuje na prazan grob i naša je najlepša Mileševska freska. A mi turamo zečeve jer su slatki i tako se bacaju pare potrošačkoj mafiji i gubi smisao i značaj Vaskrsenja...", napisao je otac Predrag Popović.

Iako zeca nema u Bibliji, njegovo prisustvo u prolećnim praznicima ima duboke korene u paganskoj tradiciji. U mnogim drevnim kulturama, zec je bio simbol plodnosti, novog početka i buđenja prirode.

Jedna od poznatijih legendi potiče iz anglosaksonskih krajeva. Prema toj priči, boginja proleća Eostera zatekla je promrzlu ptičicu na samrti. Da bi je spasla, pretvorila ju je u zeca – stvorenje sa krznom, koje će je grejati zauvek. Taj zec, koji je u duši i dalje bio ptica, položio je jaje u znak zahvalnosti boginji. Odatle i simbolika zeca koji donosi uskršnja jaja – znak novog života i zahvalnosti.

Autor: Jovana Nerić