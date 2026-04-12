ČUDO U HRAMU SVETOG SAVE U BEOGRADU: Vernicima podeljen Blagodatni oganj iz Jerusalima (VIDEO)

U Hramu Svetog Save u Beogradu večeras je, pre ponoćne vaskršnje liturgije, vernicima podeljen plamen Svetog i blagodatnog ognja sa Hristovog groba u Jerusalimu.

Na početku Vaskršnjeg jutrenja, episkop toplički Petar, koji predvodi ponoćnu liturgiju, Blagodatnim ognjem upalio je prvu sveću, kako bi tim svetim plamenom svi prisutni vernici upalili svoje sveće.

Veliki broj vernika okupio se u Hramu Svetog Save i na platou ispred, kako bi primili Blagodatni oganj sa Hristovog groba u Jerusalimu i prisustvovali ponoćnoj liturgiji.

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, nakon što su izraelske vlasti ukinule zabranu posete svetim mestima u Jerusalimu, dao je blagoslov da nadležne crkvene službe preduzmu odgovarajuće mere kako bi i ove godine Sveti i blagodatni oganj sa Hristovog groba stigao u Beograd, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.

Svake godine na Veliku subotu, dan između raspeća na Veliki petak i vaskrsenja Hristovog u nedelju, u Jerusalimu na zemlju sa neba silazi Blagodatni oganj.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Svake godine, u subotu pred Vaskrs, kada služi patrijarh jerusalimski Teofil, u Kuvukliji, kapeli na Grobu Hristovom, dešava se jedno od najvećih čuda koje se ponavlja od davnina - sa neba silazi Blagodatni oganj koji čudesno pali sveće patrijarhu, a potom i ostalim vernicima.

Na Veliku subotu poklonici, ljudi različitih nacionalnosti i predstavnici različitih crkava, dolaze u hram Groba Gospodnjeg i čekaju poseban Božji blagoslov, silazak Blagodatnog ognja.

U hramu se još sa večeri u petak pogase sva kandila, vrata Kuvuklije ostaju zapečaćena, a oko dva časa posle podne litija koju predvodi jerusalimski patrijarh pristiže ka Kuvukliji.

Patrijarh ostaje samo u stiharu i sa 33 sveće u rukama, po broju Hristovih godina proživljenih na zemlji, ulazi ka grobu, dok ljudi sa usrdnom molitvom iščekuju čudo.

U jednom trenutku svetlost obasjava Kuvukliju, patrijarh izlazi sa upaljenim svećama i vernici plamenom tih sveća pale svoje.

Blagodatni oganj tokom prvih minuta ne pali i ne peče, a kasnije postaje uobičajen.

Autor: Jovana Nerić