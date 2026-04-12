PRISUSTVOVAO VELIKI BROJ VERNIKA Patrijarh Porfirije služio na Vaskrs liturgiju u Pećkoj patrijaršiji (FOTO)

Patrijarh srpski Porfirije služio je danas, na Vaskrs Svetu arhijerejsku liturgiju u Pećkoj patrijaršiji, kojoj je prisustvovao veliki broj vernika iz svih krajeva Kosova i Metohije.

Tokom liturgije pročitana je i Vaskršnja poslanica patrijarha srpskog.

Svetoj arhijerejskoj liturgiji prethodile su litije crkve, kao i Vaskršnje jutrenje.

Patrijarh Porfirije stigao je u sedište Srpske pravoslavne crkve - Pećku patrijaršiju u petak kada je služio večernje bogosluženje sa iznošenjem plaštanice, dok je na Veliku subotu u ovom manastiru služio svetu liturgiju.

Porfirije, koji praznik provodi sa srpskim narodom na KiM, će na Vaskršnji ponedeljak služiti i u manastiru Visoki Dečani.

On je i prošle godine na Vaskrs boravio na Kosovu i Metohiji i praznik proveo sa vernim narodom.

Mitropolit Teodosije služio ponoćnu liturgiju u manastiru Gračanica

Mitropolit raško-prizrenski Teodosije služio je u manastiru Gračanica sa sveštenstvom eparhije i sestrinstvom manastira ponoćnu liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog povodom najvećeg hrišćanskog praznika, Vaskrsa.

Brojni vernici su sa upaljenim svećama u vaskršnjoj litiji obišli manastir, nakon čega je usledila sveta liturgija.

"Ako je ko pobožan i bogoljubiv, neka se naslađuje ovim divnim i svetim slavljem. Ako je ko blagorazuman sluga, neka radujući se uđe u radost Gospoda svoga. Ako se ko namučio posteći se neka sada primi platu, kao i ako je ko od prvog časa radio, neka danas primi pravedni dug, ali i ako je ko došao posle trećega časa, neka praznuje sa zahvalnošću", rekao je Teodosije.

Mitropolit raško-prizrenski je služići vaskršnju liturgiju u manastiru Gračanica rekao i da "ako je ko stigao posle šestoga časa, neka nimalo ne sumnja, jer ničim neće biti oštećen i da ako je ko propustio i deveti čas, neka pristupi ne kolebajući se nimalo i ako je ko stigao tek u jedanaesti čas, neka se ne plaši zakašnjenja, jer divni Gospodar prima poslednjeg kao prvog, odmara onoga koji je došao u jedanaesti čas kao i onoga koji je radio od prvoga časa".

"I poslednjeg miluje i prvoga dvori, i onome daje i ovome daruje i dela prima i nameru ceni i delanje ceni i prinos hvali. Stoga, dakle, uđite svi u radost Gospoda svoga, i prvi i drugi platu primite. Bogati i ubogi, jedni s drugima ikujte. Uzdržljivci i lenjivci, dan poštujte", rekao je Teodosije.

Liturgiji su prisustvovali i pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Milena Parlić, kao i predstavnici lokalne samouprave.

Autor: Jovana Nerić