Da li znate zašto se tucamo jajima za Uskrs? Nije dečija igra ili zabava, iza svega se krije važna simbolika stara vekovima

Na današnji dan, kada hrišćani širom sveta slave Vaskrs, jedan od najprepoznatljivijih i najradosnijih običaja jeste tucanje uskršnjim jajima. Deca i odrasli se takmiče čije je jaje tvrđe, uz smeh, radost i uzvik: „Hristos vaskrse!“ – „Vaistinu vaskrse!“
Ali, da li ste se ikada zapitali – zašto se zapravo kucamo jajima?
Simbol pobede života nad smrću
Kucanje jajima na Vaskrs nije samo igra – to je duboko simboličan čin. Jaje, kao simbol života i rađanja, u hrišćanstvu predstavlja Hristov grob. Kada se ljuska jajeta razbije, to simbolizuje Hristovo vaskrsenje – trenutak kada je iz tame groba izbio novi život. Upravo zato se jaje farba, poklanja, lomi – kao znak večnog života i nade.
Prvo jaje koje se farba na Veliki četvrtak ili Veliki petak zove se čuvarkuća i ono se uvek boji u crveno. Crvena boja simbolizuje Hristovu krv, ali i ljubav, žrtvu i vaskrsenje. Taj običaj se neguje vekovima, a čuvarkuća ostaje u domu cele godine, često pored ikone, verujući da donosi zdravlje i blagostanje.
Kucanje jajima u mnogim porodicama poprima i oblik zabavnog takmičenja – čije je jaje najtvrđe, „pobednik“ dobija pravo da zadrži protivničko jaje. Iako u osnovi stoji simbolika vere i vaskrsenja, običaj se prenosi sa kolena na koleno i uvek je razlog za okupljanje, osmeh i zajedništvo.
Ovaj običaj nije prisutan samo u Srbiji i pravoslavnom svetu – slične tradicije postoje i u drugim zemljama:
Bugarska: Običaj je sličan kao kod nas, a veruje se da onaj čije jaje ostane celo biće zdrav cele godine.
Grčka: Jaja se farbaju isključivo u crveno i kucaju se isključivo uz pozdrav "Hristos anesti – Alithos anesti".
Rumunija: Kucanje jajima prati sličan pozdrav i odvija se u krugu porodice.
SAD i Velika Britanija (kod katolika i protestanata): Umesto kucanja, postoji igra "lov na uskršnja jaja" (Easter egg hunt), a jaja se često izrađuju i od čokolade.
Rusija: Jaje se poklanja uz poljubac u obraz, kao znak ljubavi i mira.
Autor: D.Bošković