PROLEĆNA IDILA NEĆE POTRAJATI: Temperatura skače, košava pojačava, a uveče stiže promena vremena

U većem delu Srbije biće suvo i umereno toplo, uz vetar koji će u pojedinim krajevima imati i olujne udare, dok se kiša očekuje tek krajem dana i tokom noći

U Srbiji će u ponedeljak vreme biti uglavnom suvo, dok će u košavskom području biti vetrovito, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Jutarnje temperature kretaće se od 0 do 9 stepeni, dok će najviše dnevne vrednosti biti od 18 do 23 stepena.

Jutro će u većem delu zemlje biti delimično vedro, uz lokalnu pojavu slabog prizemnog mraza. Na jugozapadu Srbije očekuje se umereno naoblačenje, koje će se tokom dana proširiti i na ostale krajeve, ali će se zadržati uglavnom suvo vreme.

Vetar će biti slab i umeren, dok će u košavskom području, na planinama i na Kosovu i Metohiji povremeno biti jak. Na jugu Banata i u donjem Podunavlju očekuje se i olujni jugoistočni vetar.

Krajem dana i tokom noći između ponedeljka i utorka lokalno se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak, uz mogućnost grmljavine. Slični uslovi prognozirani su i za Beograd, gde će tokom dana biti vetrovito uz umereno naoblačenje, ali bez padavina.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, očekuje se promenljivo oblačno i umereno toplo vreme, uz temperature uglavnom od 18 do 23 stepena. Padavine će biti lokalnog i kratkotrajnog karaktera, dok se jača košava očekuje u utorak, posebno u južnom Banatu. Nakon toga sledi postepeno slabljenje vetra i smirivanje vremena.

