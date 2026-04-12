Čim ustanete, 1 stvar treba da uradite na Vaskršnji ponedeljak: Strog običaj koji nikako ne valja kršiti inače...

Vaskršnji praznici nisu samo vreme radosti i okupljanja, već i bogata riznica narodnih običaja koji imaju duboko simbolično značenje. Mnogi od njih vekovima se prenose s kolena na koleno, a veruje se da donose zdravlje, blagostanje i zaštitu porodici.
Jutarnje umivanje „nenačetom vodom“
Dan često počinje jednim od najstarijih običaja – umivanjem vodom koja je prenoćila u posudi, poznatom kao „nenačeta voda“. Veruje se da takva voda u sebi nosi posebnu snagu jer je „mirna“ i nije korišćena tokom noći.
Ukućani se ujutru umivaju tom vodom kako bi prizvali zdravlje, svežinu i dobru energiju za naredni period. U nekim krajevima u vodu se ubacuje i crveno jaje ili cveće, što dodatno simbolizuje vitalnost i napredak.
Darivanje siromašnih – čin koji donosi blagoslov
Jedan od najlepših običaja jeste darivanje hrane i vaskršnjih jaja onima kojima je pomoć potrebna. Ovaj čin nije samo simbol vere, već i humanosti i zajedništva.
Veruje se da svako dobro delo učinjeno na ovaj dan višestruko vraća porodici kroz zdravlje, sreću i mir u domu. Ovaj običaj podseća na važnost brige o drugima i jača osećaj povezanosti među ljudima.
Poseta grobljima – Pobusani ponedeljak
U mnogim krajevima drugi dan Vaskrsa poznat je kao Pobusani ponedeljak. Tada se posećuju grobovi preminulih članova porodice, nose se ofarbana jaja i ostavljaju na grobovima.
Ovaj običaj ima duboko simbolično značenje – veruje se da se na taj način i preci „uključuju“ u vaskršnju radost. To je trenutak sećanja, poštovanja i duhovne povezanosti sa onima koji više nisu među živima.
Polivanje devojaka – simbol zdravlja i mladosti
U pojedinim krajevima, naročito u Vojvodini, zadržao se zanimljiv običaj da mladići polivaju devojke vodom. Iako danas često ima šaljiv karakter, njegovo značenje je mnogo dublje.
Voda simbolizuje čistotu, zdravlje, plodnost i obnovu života. Verovalo se da će devojke koje budu „polivene“ biti zdrave, lepe i srećne tokom cele godine.
Okupljanje porodice – snaga zajedništva
Vaskršnji ponedeljak je i dan kada se porodica i prijatelji okupljaju, posećuju jedni druge i dele prazničnu trpezu. To nije samo društveni običaj, već i važan deo očuvanja porodičnih vrednosti.
Kroz smeh, razgovor i zajedničke trenutke jačaju se veze koje su temelj svakog doma. Upravo to zajedništvo i bliskost doprinose osećaju sigurnosti, zadovoljstva i unutrašnjeg mira.
Tradicija kao čuvar zdravlja i sreće
Poštovanjem ovih običaja ne čuva se samo tradicija, već se neguje i duh zajedništva, solidarnosti i ljubavi. Upravo ti elementi, prema narodnom verovanju, donose dugoročno blagostanje i zdravlje svim članovima porodice.
Autor: D.Bošković