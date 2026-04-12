DA LI JE DRUGI DAN VASKRSA CRVENO SLOVO?! Evo kako se praznuje, jedna stvar je VEOMA VAŽNA

Drugi dan Uskrsa, poznat kao Vaskršnji ili Svetli ponedeljak, u crkvenom kalendaru označen je crvenim slovom.

To je nastavak proslave najvećeg hrišćanskog praznika, a u narodu je ovaj dan poznat i kao Vodeni ponedeljak, kada se prema običajima posipaju vodom kako bi se očistili i obezbedili sreću i blagostanje.

Vaskrs se slavi tri dana, pa su u kalendaru Srpske pravoslavne crkve crvenim slovom obeleženi i današnji Vaskršnji ponedeljak i sutrašnji Vaskršnji utorak.

Običaji na Vaskršnji ponedeljak

Na primer, u vojvođanskim selima, se zadržao običaj polivanja devojaka na vaskršnji ponedeljak. Naime, momci obilaze fijakerima ili karucama devojke u selu i sa sobom vode tamburaše ili sami sviraju, ali nose kanticu ili ćup pomoću kojeg će politi devojku.

Simbolično, polivanje vodom predstavlja spiranje pređašnjih devojačkih greha, a to takođe podseća i na to kako je Isus svojim apostolima oprao noge. Pored toga, smatralo se da što više neki momak polije devojku, znači da je veća šansa da će je zaprositi. Nakon toga, devojka ih služi farbanim jajima, kolačima i vinom, a ponekad zaigra s njima i kolo.

Na vaskršnji ponedeljak se nastavljaju gozbe i veselja, ali kako je dan ranije predviđen za najužu porodicu, ovog dana se ugošćavaju kumovi, rodbina, prijatelji.

Vaskrs se slavi od vremena prvih apostola, njime hrišćani naglašavaju svoju veru i pobedu života nad smrću. Čitava sedmica od Vaskrsa do Tomine nedelje naziva se svetla, ali i bela, što znači da se tokom nje ne posti.

Autor: Iva Besarabić