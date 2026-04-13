LEPE VESTI: Na graničnim prelazima nema zadržavanja ni za putnička, ni za teretna vozila

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnim prelazima nema zadržavanja ni za putnička, ni za teretna vozila.

Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima.

Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, u saradnji sa graničnim organima Mađarske, usaglasila je radno vreme graničnih prelaza Bački Vinogradi – Ašothalom, Bajmok – Bačalmaš i Rastina – Bačsentđerđ, tako što će, umesto dosadašnjih od 07 do 19 časova, biti otvoreni duže u sledećim danima:

Na Graničnom prelazu Bački Vinogradi – Ašothalom radno vreme biće:- od 17. 4. 2026. g do 19. 4. 2026. g, od 07 do 22 časa.

Navedeni granični prelazi uspostavlјeni su za odvijanje putničkog saobraćaja.

GP Horgoš II - u dogovoru sa mađarskim graničnim organima, odlučeno je da granični prelaz Horgoš 2, radi od 05 do 23 časa.

Autor: D.Bošković