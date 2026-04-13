AKO NISTE OŽENJENI, DANAS JE TAJ DAN: Ovo uradite da biste došli do neveste

U nekim krajevima u Vojvodini na drugi dan Vaskrsa neženje biraju nevestu uz muziku i fijakere!

Prema starim narodnim običajima na drugi dan Vaskrsa, momci koji su za ženidbu u prepodnevnim satima u fijakerima obilaze devojke u selu koje su za udaju.

Sa sobom obično vode i tamburaše ili sami sviraju poneki instrument, ali obavezan detalj je posuda sa vodom.

Kada dođu kod devojaka, polivaju ih vodom, odnosno, prema narodnom verovanju, spiraju grehe sa njih i spremaju da ih ožene.

Što više vode potroše, to je veća šansa da su baš tu devojku odabrali za buduću suprugu. Zbog ovog običaja Vaskrsni ponedeljak zove se još i Vodeni ponedeljak.

Autor: Iva Besarabić