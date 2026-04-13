AKTUELNO

Društvo

AKO NISTE OŽENJENI, DANAS JE TAJ DAN: Ovo uradite da biste došli do neveste

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pixabay.com

U nekim krajevima u Vojvodini na drugi dan Vaskrsa neženje biraju nevestu uz muziku i fijakere!

Prema starim narodnim običajima na drugi dan Vaskrsa, momci koji su za ženidbu u prepodnevnim satima u fijakerima obilaze devojke u selu koje su za udaju.

Sa sobom obično vode i tamburaše ili sami sviraju poneki instrument, ali obavezan detalj je posuda sa vodom.

Kada dođu kod devojaka, polivaju ih vodom, odnosno, prema narodnom verovanju, spiraju grehe sa njih i spremaju da ih ožene.

Što više vode potroše, to je veća šansa da su baš tu devojku odabrali za buduću suprugu. Zbog ovog običaja Vaskrsni ponedeljak zove se još i Vodeni ponedeljak.

Autor: Iva Besarabić

POVEZANE VESTI

Društvo

DANAS JE SVETLI ČETVRTAK: Ako hoćete uspeh na poslu, ovo je idealan dan ali jedno morate da uradite

Društvo

Vernici obeležavaju drugi dan Vaskrsa: Danas je VODENI PONEDELJAK, ove običaje obavezno ispoštujte

Društvo

Sutra obeležavamo Svetli četvrtak: Ovo je idealan dan ako priželjkujete uspeh na poslu, ali morate da uradite JEDNU STVAR

Društvo

NA DRUGI DAN VASKRSA GRANATIRALI VOZ PUN PUTNIKA: Na današnji dan, pre 27 godina, NATO je počinio jeziv zločin nad civilima

Extra

Evo šta treba uraditi na Veliku subotu: Na ovo mnogi zaborave

Društvo

NARODNI OBIČAJ ZA VASKRS: Ovo uradite čim ustanete!