Evo šta treba uraditi na Veliku subotu: Na ovo mnogi zaborave

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs

Najrašireniji naziv za današnji praznik je Velika subota, ali se u nekim krajevima ovaj dan zove i Strašna subota, Zavalita subota, Crvena subota i Dugačka subota.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Veliku subotu, poslednji dan pred Vaskrs. Za ovaj dan se vezuju brojna narodna verovanja.

To je vreme koje je, po verovanju, Hrist bio telom u grobu, ali duhom u Adu, a u isto vreme na prestolu sa Ocem i Svetim Duhom.

Svi ovi nazivi podsećaju na duge Hristove muka na raspeću. Stari veruju da se zbog toga na današnji dan obavezno treba učiniti neko dobro delo ili udeliti milostinja siromašnima.

Ponoćnom Vaskršnjom liturgijom završavaju se dani žalosti i počinje Uskrs –najradosniji hrišćanski praznik i vreme velike radosti za vernike širom sveta.

