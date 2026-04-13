'KRVAVA' KIŠA JURI KA SRBIJI! Za manje od 24 sata stiže HAOS iz Sahare, ciklon donosi noćnu moru svih vozača

Prošle nedelje nebo iznad Grčke potpuno se zacrvenelo, snažna oluja iz Afrike donela je crvenkaste čestice prašine, apokaliptične scene zatekle su ovu popularnu turističku destinaciju, čak i paralisale saobraćaj, a sada stručnjaci upozoravaju da će osim prašine, u novom naletu, ka Evropi i samim tim i u Srbiju stići "krvava" kiša.

Šta to znači i kada možemo da je očekujemo?

Da na tlo Srbije dolazi pesak iz Sahare, potvrdio je meteorolog Ivan Ristić.

"Vozači, spremite se za prljave automobile"

- U narednom periodu dolazi nam pesak iz Sahare, ali ništa dramatično, biće manje koncentracije prašine, ali svakako očekujte zaprljana stakla na automobilima - otkriva Ristić.

Prema njegovim rečima, jak ciklon se trenutno stvara iznad Korzike i Sardinije zbog čega možemo da osetimo jače južno strujanje koje povlači pesak iz Afrike, a koji će proširiti na dobar deo Evrope. Otuda i košava koja je najavljena narednih dana u Srbiji!

Kako dodaje Ristić, saharska kiša se očekuje već sutradan, 14. aprila u toku dana, biće uglavnom slabog intenziteta, ali sasvim dovoljno da iznervira vozače automobila, ali i isprazni njihov novčanik, s obzirom da će, nakon "krvave kiše" iz Sahare morati da odvezu svoja vozila na pranje.

- Najviše šanse za pljuskove očekuje se na zapadu i jugozapadu Srbije, dok će manje padavine, slaba kiša lokalnog karaktera, pogoditi Beograd, kao i Vojvodinu - otkriva Ristić za "Blic".

Sutra kiša i olujni vetar u ovim delovima Srbije

Podsetimo, RHMZ je najavio da će se u utorak 14. aprila zadržati promenljivo oblačno i veoma vetrovito vreme, a lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće prisutna u različitim delovima zemlje.

Vetar će u košavskom području i na planinama i dalje biti povremeno jak, dok će na jugu Banata, u donjem Podunavlju i u Braničevu udari imati olujnu jačinu, od 60 do 85 km/h.

Koja količina saharske prašine stiže u Srbiju

Koncentracija čestica prašine, odnosno peska koji dolazi iz Afrike ka Evropi, odnosno Balkanskom poluostrvu i Srbiji, prema podacima meteorološke mape Univerziteta u Atini, beleže oko 1243 mg/ m², dok će veća količina čestica pasti na centralnu Evropu, što, kako ističe Ristić, nije alarmantno.

Šta je "krvava" kiša?

Procenjuje se da svake godine 180 miliona tona saharskog pijeska ide zapadno od Afrike. Ovaj fenomen poznat kao "krvava" kiša odnosi se na kišu koja poprimi crvenkastu nijansu kada dospe do tla.

Boja može da varira od blago zarđale do tamnije crvene, u zavisnosti od toga koliko prašine je prisutno u atmosferi u vreme kiše.

Autor: Iva Besarabić