Istanbul na udaru snažne oluje: Vetar čupao drveće i rušio krovove! Poremećen i avionski saobraćaj (VIDEO)

Snažna peščana oluja je pre pljuska zahvatila Istanbul kasno popodne, nebo se smračilo, vetar je čupao drveće i podizao krovove, a vozači su zbog oblaka prašine imali problema zbog smanjene vidljivosti.
Zbog jakih vetrova i nepovoljnih vremenskih uslova, neki avioni koji su pokušavali da slete na aerodrome "Istanbul" i "Sabiha Gokčen" bili su primorani da kruže u vazduhu, objavio je portal Son dakika.
Decu koja su se igrala na ulici i jednog prolaznika zamalo je zgnječio krov koji se otkinuo pod naletima vetra u istanbulskom okrugu Esenler, a događaj je zabeležla sigurnosna kamera, prenosi TRT Haberler.
Bugün İstanbul. Bu mevsimde herhalde ilk defa oluyor. #istanbul #fırtına #sel pic.twitter.com/0cNitLhBJg— Murat Sagman (@muratsagman) 22. јул 2026.
Jak južni vetar je podigao visoke talase kod Uskudara, što je građanima otežavalo kretanje duž obale. Vetar je iščupao deo šatora postavljenog na plaži i pao na jednu osobu.
U centru Istanbula, Fatihu, u okrugu Laleli, drvo je palo na put i izazvalo kratkotrajne poremećaje u saobraćaju. Krovovi sa zgrada leteli su i u naseljima Zejtinburn i Bejoglu, a drvo koje je palo na ulicu u Bahčelijevleru udarilo je u parkirani automobil.
Olujni vetar ponegde praćen slabom kišom usledio je nakon toplotnog talasa tokom kojeg je u Istanbulu izmerena temepratura viša od 35 stepeni.
#İstanbul #İstoç’da saniyelik #fırtına pic.twitter.com/Gjjkh9ke6J— Her_Branşta_Beşiktaş (@Her_Bransta_BJK) 22. јул 2026.
Meteorolog Adil Tek izjavio je za Sabah da u Tursku stiže novi kišni sistem iz Bugarske i Rumunije koji je tokom večeri prvo pogodio Jedrene i Kirklareli, a nakon toga, kiša će zahvatiti celu Trakiju, posebno evropsku stranu i severne delove Istanbula.
"Pljuskovi se takođe očekuju i u petak i subotu. Temperatura će značajno pasti, posebno za vikend. U nekim područjima, dnevna temperatura će biti od 24 do 25 stepeni Celzijusa, dok će noćna temperatura pasti na 22 stepena Celzijusa", najavio je Tek.
Autor: Marija Radić