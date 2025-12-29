Snažna zimska oluja zahvatila delove Sjedinjenih Američkih Država: Saobraćaj nemoguć, duva i jak vetar

Snažna zimska oluja zahvatila je danas delove Sjedinjenih Američkih Država, donoseći mećave, opasne vremenske prilike i nestanak struje na Srednjem zapadu, dok su se druge oblasti suočile sa naglim padom temperatura, jakim vetrovima i kombinacijom snega, leda i kiše.

U severnim ravnicama i delovima gornjeg Srednjeg zapada, uključujući Ajovu, Severnu Dakotu i Minesotu, Nacionalna meteorološka služba upozorila je na uslove mećave i "potpunu belinu", zbog čega je saobraćaj na pojedinim deonicama bio gotovo nemoguć, prenosi AP.

U Ajovi je više od 320 kilometara autoputa I-35 zatvoreno, dok su tokom oluje prijavljene desetine saobraćajnih nesreća, uključujući i jednu sa smrtnim ishodom.

U delovima Minesote i Severne Dakote zabeležen je izuzetno jak vetar, koji je dodatno pogoršao uslove, pa je temperatura bila subjektivnog osećaja čak minus 34 stepeni Celzijusovih.

U regionu Velikih jezera, oluja je donela obilne snežne padavine.

U Gornjem poluostrvu savezne države Mičigen palo je između 48 i 61 centimetar snega, a meteorolozi su upozorili da se u narednim danima očekuju nove, ali slabije padavine.

The wind is blowing snow onto roads and highways in the US, making it hard to see and a bit unnerving, as if an accident could occur at any time.#snowstorm #AmericanWinter pic.twitter.com/MqSI1RS6uR — Zog Zoggy🇺🇸 (@havenosecrets) 28. децембар 2025.

Jak vetar i takozvani jezerski efekat snega pogodili su i delove Njujorka, Ohaja i Mičigena, uz udare vetra koji su lokalno dostizali i do 120 kilometara na čas.

Na severoistoku zemlje, uključujući delove država Njujork, Vermont, Nju Hempšir i Mejn, zabeležena je ledena kiša i mešovite zimske padavine, koje su predstavljale dodatni rizik za elektroenergetsku infrastrukturu i drveće.

U južnim delovima SAD meteorolozi su upozorili na jake oluje sa grmljavinom, koje su najavile prodor hladnog fronta.

U Ilinoisu je u okrugu Tejzvel zabeležen umereno jak tornado jačine EF1, sa udarima vetra do oko 160 kilometara na čas, koji je oštetio objekte i oborio drveće i električne stubove.

Na zapadnoj obali, u južnoj Kaliforniji, prognozirani su umereni do jaki vetrovi Santa Ana u oblastima Los Anđelesa i Venture, uz povećan rizik od obaranja drveća zbog natopljenog tla.

Meteorolozi upozoravaju i na nove oluje koje bi kasnije tokom sedmice mogle da donesu obilne padavine, uključujući kišu na Novu godinu.

Širom zemlje, više od 350.000 domaćinstava ostalo je bez električne energije, dok je u avio-saobraćaju zabeleženo više od 3.500 kašnjenja i više od 600 otkazanih letova.

Meteorolozi navode da bi oluja mogla dodatno da se intenzivira dok se bude kretala ka istoku, zbog sudara hladnog vazduha sa severa i neuobičajeno toplog vazduha nad južnim delovima SAD.

