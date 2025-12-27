AKTUELNO

Svet

NOVI DETALJI! SNAŽNA OLUJA POGODILA ŠVEDSKU I FINSKU: Bez struje desetine hiljada ljudi, situacija se pogoršava!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Jane Tyska/Bay Area News Group via AP ||

Oluja Johanes pogodila je Švedsku donoseći jake vetrove i snežne padavine, dok je više od 40.000 domaćinstava ostalo bez struje, a prema rečima meteorologa oluja se brzo širi i očekuje se da će vetrovi ojačati tokom dana.

Oluja je počela u noći sa severa, sa vrlo jakim vetrovima, dok su žuto i narandžasto meteoupozorenja bila izdata za veći deo Švedske, navodi lokalni portal Ekspresen.

"Vetar će se nastaviti da pojačava i uskoro ćemo imati olujne udare vetra u oblastima gde su izdata narandžasta upozorenja. Najveća snaga biće u popodnevnim časovima, dok će se tokom večeri i noći malo smiriti", rekao je meteorolog Kjel Lund.

Oluja je uzrokovala i prekide u snabdevanju strujom, sa skoro 40.000 domaćinstava bez električne energije.

U međuvremenu, Švedska agencija za saobraćaj (Trafikverket) izvestila je o veoma teškim uslovima na nekoliko puteva. Prema poslednjim podacima Švedska je zemlja u kojoj živi do 50.000 Srba.

Autor: D.Bošković

