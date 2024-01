LEDENA OLUJA PARALIŠE BRITANIJU: Neverme pravi haos, vetrovi divljaju, preti i TORNADO, ljudi se smrzavaju BEZ STRUJE (FOTO, VIDEO)

Hiljade domova je bez struje dok oluja Iša nastavlja da izaziva haos u saobraćaju.

Oko 70.000 objekata nema struju u Britaniji, od kojih oko 40.000 u Severnoj Irskoj i 30.000 na severu Engleske i Škotske, a očekuje se da će mnogi biti ponovo priključeni do utorka, prema Udruženju energetskih mreža.

Putovanje na posao u ponedeljak ujutru je takođe u problemima zbog vozova koji su u špicu otkazani do podneva u nekim oblastima. Takođe je na desetine letova otkazano na škotskim aerodromima dok vetar brzinom od 160 kilometara na sat udara po zemlji.

Više meteoroloških upozorenja Met Ofisa, uključujući dva žuta upozorenja o vetru i crveno upozorenje za delove severne Škotske, izdato je do ranih sati, dok je Organizacija za istraživanje tornada i oluja (Torro) saopštila da je tornado „moguć“ u Engleskoj i Velsu .

Letovi provode sate kružeći oko aerodroma kao što su Dablin i London Getvik, a neki letovi na kratkim razdaljinama između Mančestera i Irske preusmereni su u Francusku.

Dele se katastrofalni snimci posledica oluje Iša. Visoki talasi na obali svedoče o razornoj snazi vetrova. Srušeno je mnogo drveća i dalekovoda, zbog čega vatrogasci imaju pune ruke posla.

@MCCFireService Ashbourne Brigade currently at a tree down on the R152 towards Duleek



We advise not to make any unnecessary journeys #StormIsha @meathcoco pic.twitter.com/qGgyr9CPwo