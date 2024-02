RAKUN NAPRAVIO HAOS U TORONTU - Dirao instalacije i doveo do NESTANKA STRUJE za hiljade ljudi (VIDEO)

Radoznali rakun zaigrao se sa električnom instalacijama u Torontu i izazvao prekid napajanja strujom za hiljade ljudi u centru grada, saopštili su danas gradski zvaničnici.

Kao posledica nestašluka noćnog sisara u četvrtak kasno uveče u najvećem kanadskom gradu su, pored ostalog, pogašeni neki semafori, a mnogi ljudi ostali su zaglavljeni u liftovima, preneo je Rojters.

Nestanak struje pogodio je područja na oko dva kilometara od znamenitog Kanadskog nacionalnog tornja (CN Tower) i ostavio oko 7.000 ljudi u mraku na skoro tri sata, saopštile su gradske službe.

A RACOON took out Toronto power. Your move, humans. Lol 🦝 pic.twitter.com/VzGyLd1G9N