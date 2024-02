OLUJA U AUSTRALIJI! Više od pola miliona ljudi bez struje, padao grad veličine loptice za golf

Više od pola miliona ljudi u australijskoj državi Viktorija usled oluje ostalo je bez struje jer je elektrana bila prinuđena da prekine rad.

Elektrana kompanije AGL, koja proizvodi oko trećinu električne energije u Viktoriji, bila je prinuđena da prekine rad u popodnevnim časovima nakon što se srušilo nekoliko stubova za prenos struje.

Kako navodi portal 9news.com.au, nevreme je haralo velikim delovima Viktorije i Melburna i popodne je bilo grada veličine loptice za golf, bujičnih poplava i snažnog vetra koji je obarao drveće.

Some of the damage to our network. Crews are continuing to assess and work as safely and as quickly to get power back on. There is major damage from storms, strong winds and lightning. pic.twitter.com/gOGv96yQE9