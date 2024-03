NEZAPAMĆENA SNEŽNA OLUJA OKOVALA DELOVE AMERIKE: Glavni putevi u Kaliforniji i Nevadi PARALISANI, 57.000 ljudi bez struje (VIDEO)

Izuzetno snažna mećava zahvatila je tokom vikenda delove američkih država Kalifornija i Nevada, piše Bi-Bi-Si. Nevreme je paralisalo glavne puteve i ostavilo desetine hiljada ljudi bez struje.

Mećava je posebno snažna u planinskom regionu Sijera Nevade, gde su vetrovi dostizali brzinu od 305 kilometara na sat, prenosi Bi-Bi-Si. Tamošnji stanovnici su upozoreni na „visok do izuzetno visok rizik od lavina“.

Podaci o snabdevanju električnom energijom govore da je više od 33.000 ljudi u Nevadi i skoro 24.000 u Kaliforniji bez struje.

U subotu je zatvoren 121 kilometar autoputa 80. Na višim nadmorskim visinama očekuje se do metar snega, rekli su američki meteorolozi, upozoravajući da bi to moglo da stvori „situacije opasne po život“ za ljude u blizini jezera Taho.

Nacionalni park Josemiti takođe je zatvoren u petak, a posetioci su zamoljeni da ga napuste do podneva.

UPDATE: Hundreds of cars stranded on I-80 near the Donner Summit…blizzard winds and heaviest snow of the storm starting. It’s a race to see if they can clear the interstate before cars get too buried. @bclemms #california #snow #blizzard #donnerpass #CAwx pic.twitter.com/6vOJkDmfDA