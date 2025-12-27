AKTUELNO

Svet

'Napunite telefone i spremite sveće' Snažna oluja pogodila sever Evrope, vlasti izdale dramatično upozorenje

Izvor: MONDO, Foto: Tanjug AP/Jane Tyska/Bay Area News Group via AP ||

Snažna oluja Johanes stigla je u Švedsku i već od ranih jutarnjih sati subote donela orkanske udare vetra i obilne snežne padavine, posebno u planinskim područjima na severu zemlje, prenose tamošnji mediji.

Prema podacima SMHI-ja, najteže je pogođen pojas od Jamtlanda prema planinama Norbotena, gde su izmereni udari vetra do 150 kilometara na sat, što odgovara jačini uragana.

"Ostanite unutra", poručio je meteorolog Kjel Lund, naglašavajući da su jutros iznad Stekenjokea zabeleženi udari koji se mogu porediti sa uraganom.

Uz vetar, u planinama pada obilan sneg, što stvara vrlo opasne uslove i otežava pristup pojedinim područjima. SMHI upozorava da će se oluja proširiti na celi Norland, s vrhuncem danas poslepodne.

Prete nestanci struje, vozovi obustavljeni

Zbog ekstremnih uslova postoji povećan rizik od nestanaka električne energije, pa vlasti pozivaju građane da kod kuće imaju sveće, baterijske lampe i napunjene mobitele.

Švedska uprava za saobraćaj pojačala je pripravnost, rasporedila dodatno osoblje te tešku mehanizaciju i vozila na gusenicama u području Area.

Trajektni prevoznici takođe su otkazali deo polazaka zbog loših vremenskih uslova.

Autor: D.Bošković

#Evropa

#Oluja

#Sever

#dramaticno upozorenje

#telefon

POVEZANE VESTI

Svet

STRAVIČNA OLUJA UDARA OVAJ DEO EVROPE Popaljeni meteoalarmi, nevreme kosi sve pred sobom, LETOVI OTKAZANI: Izbegavajte ova područja (VIDEO)

Svet

AMERIKA NA UDARU LEDENOG TALASA - Vreme OPASNO po život! Sneg okovao zemlju, temperature idu do -45

Svet

ARKTIČKA OLUJA OKOVALA AMERIKU! Oštra zima se spustila sa severa, hiljade ljudi BEZ STRUJE!

Region

VETAR ČUPAO DRVEĆE I TELEFONSKE STUBOVE! Stravinčna oluja pogodila Karlovac

Društvo

NEVREME TUTNJI SRBIJOM - Grad zabeleo ovo mesto, grmljavinska oluja se sada kreće prema delu Beograda (VIDEO)

Svet

SNEG PREKRIO PLANINE U SLOVENIJI: Izdato narandžasto upozorenje - moguća i mećava