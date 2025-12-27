'Napunite telefone i spremite sveće' Snažna oluja pogodila sever Evrope, vlasti izdale dramatično upozorenje

Snažna oluja Johanes stigla je u Švedsku i već od ranih jutarnjih sati subote donela orkanske udare vetra i obilne snežne padavine, posebno u planinskim područjima na severu zemlje, prenose tamošnji mediji.

Prema podacima SMHI-ja, najteže je pogođen pojas od Jamtlanda prema planinama Norbotena, gde su izmereni udari vetra do 150 kilometara na sat, što odgovara jačini uragana.

"Ostanite unutra", poručio je meteorolog Kjel Lund, naglašavajući da su jutros iznad Stekenjokea zabeleženi udari koji se mogu porediti sa uraganom.

Uz vetar, u planinama pada obilan sneg, što stvara vrlo opasne uslove i otežava pristup pojedinim područjima. SMHI upozorava da će se oluja proširiti na celi Norland, s vrhuncem danas poslepodne.

Prete nestanci struje, vozovi obustavljeni

Zbog ekstremnih uslova postoji povećan rizik od nestanaka električne energije, pa vlasti pozivaju građane da kod kuće imaju sveće, baterijske lampe i napunjene mobitele.

Švedska uprava za saobraćaj pojačala je pripravnost, rasporedila dodatno osoblje te tešku mehanizaciju i vozila na gusenicama u području Area.

Trajektni prevoznici takođe su otkazali deo polazaka zbog loših vremenskih uslova.

Autor: D.Bošković