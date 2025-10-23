STRAVIČNA OLUJA UDARA OVAJ DEO EVROPE Popaljeni meteoalarmi, nevreme kosi sve pred sobom, LETOVI OTKAZANI: Izbegavajte ova područja (VIDEO)

Oluja Bendžamin donela je obilnu kišu delovima Španije, posebno Galiciji, a crveni meteoalarm izdat je danas za priobalni deo Kantabrije i Baskiju, prenose španski mediji.

U ovim oblastima očekuju se olujno nevreme i vetar, kao i talasi visine do osam metara, upozorila je Nacionalna meteorološka agencije Aemet, prenela je tv Rtve.

Jako nevreme u Španiji

Kako se navodi, udari vetra dostizaće brzinu do 74 kilometra na sat, a ponegde na moru i do 88 kilometara.

Malaga 'storm chaser' captures striking image to take Spain's national weather agency prize https://t.co/EofD5YUj0R — SUR in English (@SUR_English) 23. октобар 2025.

Portparol agencije Aemet, Ruben del Kampo, upozorio je na izuzetan oprez uoči dolaska druge jake oluje ove sezone, koju su francuski meteorolozi nazvali Bendžamin, dok je prethodna oluja bila Alis.

Posebno jaki udari vetra očekuju se na severu, istoku, kao i u centralnim delovima Španije i na Balearskim ostrvima, naveo je portparol, upozorivši da se posebno savetuje izbegavanje priobalnih područja.

#Spain #StormBenjamin - 23/10

Storm Benjamin was named by the French yesterday, as far as Iberia is concerned it's parts of North & Eastern Spain bearing the brunt of gale force winds/ high seas - over the last few hours reports of 100km/h+ gusts along the North coast, at… https://t.co/tdVI04y8Vv pic.twitter.com/xfquuFpJdJ — MeteoGib (@MeteoGib) 23. октобар 2025.

Severozapadni deo Iberijskog poluostrva od srede je na udaru olujnog vetra koji se danas širi na ostali deo Španije, kao i na Balearska ostrva.

Duž obala Asturije i Lugoa, na snazi je narandžasti meteoalarm zbog talasa visine od pet do sedam metara.

Tokom vikenda novi talas

Obilne kišne padavine očekuju se u Galiciji, a nešto slabije u Kantabriji, zapadnom delu regiona Kastilja i Leon, kao i na Pirinejima.

Meteorolozi prognoziraju da će od sutra Španija biti izvan zone uticaja oluje, ali se tokom vikenda predviđa dolazak novog fronta i formiranje sistema niskog pritiska iznad Mediterana, što bi većem delu zemlje moglo da donese nove padavine.

Holandija: Oko 200 letova otkazano, pomereni mečevi Lige Evrope

Oluja Bendžamin koja je zahvatila Holandiju donela je snažne vetrove koji su prouzrokovali velika kašnjenja i otkazivanja na aerodromu Shiphol u Amsterdamu, a pomerene su i satnice mečeva Lige Evrope najavljenih za danas.

Skoro 200 letova je otkazano, a mnogi su putnici suočeni sa dugim čekanjima, dok se železnički saobraćaj takođe suočava s prekidima.

🌬 Storm Benjamin heeft Zeeland bereikt! Bij de Zeelandbrug heb ik zojuist deze beelden gemaakt: windstoten reiken hier al tot ruim 100 km/uur... #storm pic.twitter.com/cjhPYR1i3x — Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) 23. октобар 2025.

Kako prenosi NL Times, otkazan je 91 odlazni let, uglavnom kompanije KLM unutar Evrope koji su bili planirani nakon 15 časova, a u jutarnjem terminu 125 letova imalo je kašnjenja,

Takođe, 62 dolazna leta danas, većinom u poslepodnevnim i večernjim satima, otkazana su, a još 31 let koji je trebalo da stigne između ponoći i podneva u petak je takođe otkazan.

Aerodrom Shiphol izdao je upozorenje putnicima da pažljivo planiraju putovanje i uzmu u obzir vremenske uslove, jer se očekuje da će oluja izazvati otkazivanja i kašnjenja letova od 18 časova.

Autor: Jovana Nerić