DOLAZI STRAVIČNA OLUJA, NIKO NIJE SIGURAN! Katastrofalan uragan preti Kubi, cela zemlja u strahu od nemilosrdnog Rafaela!

Tropska oluja Rafael, koja se danas formirala na Karibima i koja donosi obilnu kišu Jamajci i Kajmanskim ostrvima, najverovatnije će se pretvoriti u uragan i pogoditi Kubu.

Kasnije tokom nedelje takođe se očekuje da će na Floridu i delove jugoistoka SAD doneti obilne padavine, saopštio je američki Nacionalni centar za uragane sa sedištem u Majamiju.

Latest on Potential Tropical Cyclone #Eighteen (Future #Rafael - 10 PM EST - 11/3/2024 ) Recent guidance has shown that this system will develop into a Tropical Storm within the next 12 hours. Currently, PTC 18 does not have a well defined center. Winds are currently sustained at… pic.twitter.com/omLktzeHZG