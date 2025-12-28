AKTUELNO

Zimska oluja u SAD poremetila vazdušni saobraćaj: Hiljade letova otkazano, najavljene nove padavine

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Wong Maye-E ||

Više od 2.000 letova otkazano je ili odloženo danas širom severoistoka SAD i oblasti Velikih jezera zbog snažne zimske oluje sa snegom i ledom, a za više od 13 miliona ljudi je na snazi upozorenje na zimske vremenske prilike.

Prema podacima sajta za praćenje letova "FlightAware", od petka je u SAD otkazano najmanje 2.700 letova, dok je nekoliko hiljada kasnilo, navodi CBS Njuz.

Aerodromi Njuark, Džon F. Kenedi i La Gvardija upozorili su putnike da vremenski uslovi mogu da izazovu dodatne poremećaje u saobraćaju.

Guvernerka američke savezne države Njujork Keti Hokul proglasila je vanredno stanje u više od polovine države i pozvala građane da odlože putovanja.

Američka Nacionalna meteorološka služba upozorila je na opasne uslove za putovanje od oblasti Velikih jezera do severnog srednjeg Atlantika i južne Nove Engleske, uz mogućnost obaranja drveća i prekida u snabdevanju električnom energijom.

Upozorenje na zimske vremenske prilike izdato je za više od više od 13 miliona ljudi, dok je za još 7,7 miliona izdato upozorenje na zimsku oluju.

Meteorolozi najavljuju nove snežne padavine na srednjem zapadu i u oblasti Velikih jezera, dok se u ponedeljak očekuju i mećave sa jakim vetrovima.

Autor: Marija Radić

