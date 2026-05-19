PEŠČANA OLUJA PARALISALA IRAK: Stotine ljudi završile u bolnicama zbog gušenja (FOTO/VIDEO)

Snažna peščana oluja zahvatila je juče veliki deo Iraka, uključujući Bagdad i južne provincije, a vlasti su prijavile stotine slučajeva gušenja i problema sa disanjem.

Zbog gustog oblaka prašine vidljivost je na mnogim mestima bila drastično smanjena, dok su ulice i zgrade bile prekrivene narandžasto-smeđim slojem peska.

Iračko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je više od 200 ljudi zatražilo hitnu medicinsku pomoć zbog respiratornih tegoba, a bolnice su bile u pripravnosti tokom čitavog dana.

Ovakve oluje su česte u Iraku, ali stručnjaci upozoravaju da su poslednjih godina sve intenzivnije zbog suše, dezertifikacije i klimatskih promena.

Peščane oluje u Iraku najčešće nastaju usled snažnog severozapadnog vetra poznatog kao „šamal“, koji podiže ogromne količine prašine i peska iz suvih područja Iraka, Sirije i okolnih zemalja.

Osim što ugrožavaju zdravlje ljudi, ovakve vremenske nepogode remete saobraćaj, zatvaraju aerodrome i otežavaju svakodnevni život.

Vlasti su u pojedinim delovima zemlje pozvale stanovništvo da ostane u zatvorenom prostoru i koristi zaštitne maske zbog opasno visokog nivoa prašine u vazduhu.

Meteorolozi upozoravaju da bi slične oluje mogle da postanu sve češće tokom letnjih meseci, naročito u oblastima koje su pogođene dugotrajnom sušom.

Autor: S.M.