STRAVIČNA PEŠČANA OLUJA POGODILA SAUDIJSKU ARABIJU: Pogledajte jezive snimke 'zida od peska' (VIDEO)

Džinovska peščana oluja pogodila je centralne delove Saudijske Arabije, Kuvajt i Jordan.

Najviše je stradala provincija Al Kasim, gde se na horizontu uzdigao ogroman zid peska, parališući svakodnevni život.

Grad je bio prekriven gustom prašinom, što je poremetilo saobraćaj, ugrozilo kvalitet vazduha i opteretilo lokalnu infrastrukturu.

Moćna peščana oluja zahvatila je velike delove regiona, izazvavši prekide u saobraćaju i hitnu evakuacije.

Vlasti u sve tri zemlje izdale su crvena upozorenja i upozorile na dalju vremensku nestabilnost u narednim danima.

U centralnoj Saudijskoj Arabiji, stanovnici provincije Al Kasim bili su svedoci retkog i dramatičnog fenomena opisanog kao "zid od peska" koji je prekrio region, smanjujući vidljivost gotovo na nulu i izazvavši široko rasprostranjena bezbednosna upozorenja.

Snimci podeljeni na društvenim mrežama prikazuju kako se nebo pretvara u narandžasto dok oluja napreduje poput talasa, zaklanjajući sunčevu svetlost.

