Ciklon bomba pogodila Sidnej i izazvala haos: Snažan vetar čupao drveća, letovi otkazani, a biće još gore

Snažna oluja pogodila je danas Sidnej, drugi dan zaredom, rušila drveće, ostavila hiljade domova bez električne energije i prisilila domaće avionske firme na otkazivanje više desetina letova.

Dve najveće australijske avio-kompanije, zajedno su otkazale najmanje 55 domaćih letova, pokazuju podaci s mrežnog portala vazdušne luke. Odloženi su i neki međunarodni letovi. Železnički saobraćaj u Sidneju takođe je poremećen, a vlasti su pozvale građane da izbegavaju putovanja koja nisu nužna.

Obalni sistem niskog pritiska, koji su meteorolozi opisali kao ciklonsku bombu, pogodio je jugoistočnu obalu Australije tokom noći s naletima vetra jačima od 100 km/h, pri čemu je čupao stabla i oštetio električne vodove.

Australia’s east coast is continuing to feel the effects of the ‘bomb cyclone’, a low pressure system bringing heavy rain and strong winds across NSW and parts of QLD. #sydney #cyclone #storm #wildweather #rain #storm #7NEWS pic.twitter.com/zXHQmIrSs2